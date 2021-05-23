Смішні рішення для непередбачуваних ситуацій: до такого додумаються одиниці

12:55

Хто з нас не потрапляв до безглуздого становища, з якого потрібно було терміново знайти вихід? Діяти треба було зухвало, часом парадоксально і головне – з гумором. Далеко не всі це вміють. Утім, слава інтернету, нам є в кого позичати ідеї...