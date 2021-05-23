Зато некоторые люди находят гениальные решения, которые могут быть смешными, неожиданными, но действенными. В нашей подборке примеры решений именно таких гениев.

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Когда нет времени и денег на ремонт автомобильного дверного замка

Фото kroonika.delfi.ee

Вот что значит "путешествовать с комфортом"

Фото onedio

Ломайте систему. Иногда это может быть… очень вкусно?

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Профессионалы в действии

Фото yenisafak

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Главное в "ремонтных" работах – старание

Фото kroonika

Гениальный выход, если вы потеряли свою обувь

Фото stem-miiz.moy

И кто сказал, что так нельзя, если места в обрез?

Фото thesun

Исключительно для взрослых любителей экстремальных игр

Фото wihel