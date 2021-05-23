Ну гаразд, ми шануємо авторське право... Тож скажемо так: нам є чиїм прикладом надихатися.

Цікаво: Як завжди досягати мети: 10 красивих способів, які потрібно швидше запатентувати

Коли немає часу та коштів на ремонт автомобільного дверного замка

Фото kroonika.delfi.ee

Ось що означає "подорожувати з комфортом"

Фото onedio

Ламайте систему. Іноді це може бути… дуже смачно?

Фото pinkes-forum

Професіонали в дії

Фото yenisafak

І ще: Коли дизайнери продумали не все: 10 курйозних фото, які розсмішать до сліз

Головне в "ремонтних" роботах – старання

Фото kroonika

Геніальний вихід, якщо ви загубили своє взуття

Фото stem-miiz.moy

І хто сказав, що так не можна, коли потрібно економити простір?

Фото thesun

Тільки для дорослих, які полюблять екстремальні ігри

Фото wihel