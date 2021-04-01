Ми так стомилися від постійних обмежень та заборон. І лише мрії про подорожі підтримують у нас оптимізм. А ви вже склали список місць, які вам кортить відвідати після зняття карантину?

Якщо ви маєте звичку заздалегідь обирати пам’ятки для огляду – скористайтеся нашою мініколекцією. Ці незвичні будівлі вас точно вразять.

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Будинок Futuro

Круглий будинок, спроєктований фінським архітектором Матті Сууроненом. Будівля нагадує літаючу тарілку і має яскравий жовтий колір. По всьому світі таких споруд налічується близько ста. Найбільша їх кількість у Фінляндії – батьківщині архітектора.

Будинок у вигляді літаючої тарілки / Фото Oslobodjenje

Будинок у вигляді унітазу

Будівля знаходиться у Південній Кореї. Має нестандартний оригінальний вигляд, завдяки чому в докарантинний час мала багато відвідувачів та туристів. Здебільшого в приміщенні проводили різні заходи, виставки та концерти.

Нестандартний будинок у Південній Кореї / Фото Makaan

Взуттєвий дім

Будинок знаходиться в парку в Нідерландах. Він настільки милий, що здається, що з'явився прямо з мультфільму. Насправді фактично це так і є, адже це будинок Альфреда Квака з однойменного мультфільму 1990 року.

Милий будинок Альфреда Квака / Фото Geardropper

Будинок у вигляді Наутилуса

Справжній витвір мистецтва знаходиться у Мексиці. Оригінальний і незвичний екстер'єр та казковість заворожують кожного туриста, який зможе не лише подивитися, а й сфотографуватися на фоні будівлі.

Будинок Наутилуса в Мексиці / Фото theemeraldmagazine

Будинок "Гобіт"

Створення будинку затягнулося на 20 років, адже було важко віднайти найбільш вдалу для будівництва територію. У 2002 році Богуміл Лахота таки втілив свою мрію в реальність і побудував будинок, який може рухатися доверху, донизу та навколо своєї осі.

"Гобіт" у Чехії / Фото Dawn

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Дзеркальний дім

Будинок знаходиться в Італії. Вирізняється оригінальним дзеркальним екстер'єром та стильним сучасним інтер'єром. За бажанням будинок можна орендувати для відпочинку з компанією.

Дзеркальний будинок у Больцано / Фото Loveproperty

Багатоквартирний будинок Muralla Roja

Будівля знаходиться в Іспанії. Вирізняється унікальним екстер'єром, тому часто зустрічає туристів з різних країн. Дослівно назва будинку перекладається, як "червона стіна". Саме це і є головною ознакою туристичного місця.

Muralla Roja / Фото Ra2ej