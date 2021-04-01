Мы так устали от постоянных ограничений и запретов. И только мечты о путешествиях поддерживают в нас оптимизм. А вы уже составили список мест, которые вам не терпится посетить после снятия карантина?

Если у вас есть привычка заранее выбирать достопримечательности для осмотра – воспользуйтесь нашей мини-коллекицей. Эти необычные строения вас точно впечатлят.

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Дом Futuro

Круглый дом, спроектированный финским архитектором Матти Сууроненом. Здание напоминает летающую тарелку и имеет яркий желтый цвет. По всему миру таких сооружений насчитывается около ста. Наибольшее их количество в Финляндии – родине архитектора.

Дом в виде летающей тарелки / Фото Oslobodjenje

Дом в виде унитаза

Здание находится в Южной Корее. Имеет нестандартный оригинальный вид, благодаря чему в докарантинное время имело много посетителей и туристов. В основном в помещении проводили различные мероприятия, выставки и концерты.

Нестандартный дом в Южной Корее / Фото Makaan

Обувной дом

Дом находится в парке в Нидерландах. Он настолько милый, что кажется, что появился прямо из мультфильма. На самом деле фактически это так и есть, ведь это дом Альфреда Квака из одноименного мультфильма 1990 года.

Милый дом Альфреда Квака / Фото Geardropper

Дом в виде Наутилуса

Настоящее произведение искусства находится в Мексике. Оригинальный и необычный экстерьер и сказочность завораживают каждого туриста, который сможет не только посмотреть, но и сфотографироваться на фоне здания.

Дом Наутилуса в Мексике / Фото theemeraldmagazine

Дом "Хоббит"

Создание дома затянулось на 20 лет, ведь было трудно найти наиболее удачную для строительства территорию. В 2002 году Богумил Лахота таки воплотил свою мечту в реальность и построил дом, который может двигаться вверх, вниз и вокруг своей оси.

"Хоббит" в Чехии / Фото Dawn

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Зеркальный дом

Дом находится в Италии. Отличается оригинальным зеркальным экстерьером и стильным современным интерьером. По желанию дом можно арендовать для отдыха с компанией.

Зеркальный дом в Больцано / Фото Loveproperty

Многоквартирный дом Muralla Roja

Здание находится в Испании. Отличается уникальным экстерьером, поэтому часто встречает туристов из разных стран. Дословно название дома переводится, как "красная стена". Именно это и является главным признаком туристического места.

Muralla Roja / Фото Ra2ej