Тому з деякими з них ми вас познайомимо. Отож, поїхали...

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Закладка для книги

Звичайна канцелярська гумка одним помахом руки перетворюється в закладку для книги. Зручно!



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Слизький вішак

Якщо одяг сповзає із вішака, вихід є. Обмотайте кінці слизького вішака канцелярськими гумками. Одяг тепер не втече.



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Мобільна каструля

Зчепіть однієї гумкою ручку каструлі та ручку кришки. Аналогічним чином зміцните і другу ручку. Міцно, надійно, мобільно. Перевозити каструлі можна на будь-які відстані без побоювань.



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Закріплення чайних пакетиків

Втомилися виловлювати чайні пакетики з кухля? Закріпіть на чашці гумку поверх чайного пакетика, а потім наливайте окріп.



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Хочете приємно здивувати близьких? Тоді прихопіть з собою улюблену Soplica та здивуйте оригінальним коктейлем, що зробить ваш вечір по-справжньому теплим.

Оптимізація місця в дорожній сумці

Звернувши речі акуратними тугими рулонами та закріпивши їх канцелярськими гумками, ви зможете упакувати дорожню сумку компактно.



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Блокування дверного замка

Простягніть через язичок кілька гумок, закріпивши їх на ручках. Язичок зафіксовано, а замок заблокований. Все, страху що замок поламається чи закриє маленька дитина більше немає.



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Тримач для телефону

Канцелярська гумка з'єднає зарядний і телефон міцними обіймами. Одягніть гумку на зарядний, в утворену петлю всуньте телефон. Тепер точно не наступите.



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Мірна склянка своїми руками

Особливість мірних склянок – їх завжди немає під рукою. Зробити мірну склянку можна і своїми руками. Наливаючи в склянку воду з чарки, відзначайте рівні гумками. Тепер легко контролювати, де 50, а де 150, і тримати себе в руках.



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Протиковзна накладка для обробної дошки

Якщо вам набридло притримувати дошку, натягніть по її краях по одній канцелярській гумці. Витрата сил оптимізована.



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