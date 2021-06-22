Поэтому с некоторыми из них мы вас познакомим. Итак, поехали ...

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Закладка для книги

Обычная канцелярская резинка одним взмахом руки превращается в закладки для книги. Удобно!



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Скользкий вешалка

Если одежда сползает с вешалки, выход есть. Обмотайте концы скользкой вешалки канцелярскими резинками. Одежда теперь не убежит.



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Мобильная кастрюля

Сцепите одной резинкой ручку кастрюли и ручку крышки. Аналогичным образом укрепите и вторую ручку. Крепко, надежно, мобильно. Перевозить кастрюлю можно на любые расстояния без опасений.



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Закрепление чайных пакетиков

Устали вылавливать чайные пакетики из кружки? Закрепите на чашке резинку этаж чайного пакетика, а потом наливайте кипяток.



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Хотите приятно удивить близких? Тогда захватите с собой любимую Soplica и удивите оригинальным коктейлем, что сделает ваш вечер по-настоящему теплым.

Оптимизация места в дорожной сумке

Обернув вещи аккуратными тугими рулонами и закрепив их канцелярскими резинками, вы сможете упаковать дорожную сумку компактно.



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Блокировка дверного замка

Протяните через язычок несколько резинок, закрепив их на ручках. Язычок зафиксирован, а замок заблокирован. Все, страха что замок сломается или закроет маленький ребенок больше нет.



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Держатель для телефона

Канцелярская резинка соединит зарядное и телефон крепкими объятиями. Наденьте резинку на зарядное, в образовавшуюся петлю вставьте телефон. Теперь точно не наступите.



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Мерный стакан своими руками

Особенность мерных стаканов – их всегда нет под рукой. Сделать мерный стакан можно и своими руками. Наливая в стакан воду из рюмки, отмечайте уровни резинками. Теперь легко контролировать, где 50, а где 150, и держать себя в руках.



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Противоскользящая накладка для разделочной доски

Если вам надоело придерживать доску, натяните по ее краям по одной канцелярской резинке. Расход сил оптимизирована.



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