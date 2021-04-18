Великі давні печери – це заворожуюче і таємниче явище, яке мріє побачити кожен. Деякі печери настільки красиві, що кожен турист затамовує подих перед цим шедевром природи.

Якщо ви давно подорожуєте і хочете відвідати нові красиві місця – ця добірка для вас.

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Печера Вайтомо, Нова Зеландія

Давня печера, якій понад 30 мільйонів років. Має яскравий привабливий вигляд завдяки природній земній біолюмінісценції. Тисячі світлячків живуть на стінах печери, випромінюючи яскравий блакитний колір, щоб привернути увагу здобичі.

Яскрава печера у Новій Зеландії / Фото Zagorye

Блакитний грот, Італія

Печера знаходиться на острові Капрі, що в Італії. Заповнена морською водою, яка при потраплянні в печеру сонячних променів світиться яскравим блакитним кольором. Серед туристів це місто набуло неабиякої популярності після того, як печеру оспівав німецький поет і живописець Август Копіш.

Блакитний грот / Фото 10mest

Мармурові печери в Чилі

Група печер, які знаходяться в Чилі на березі озера Буенос-Айрес. Вони утворені ерозією мармуру водою. Вік кожної печери понад шість тисяч років. Мармурові стіни печер яскраво підсвічують воду і роблять вигляд загалом вражаюче-казковим.

Фантастична мармурова печера в Чилі / Фото Factosvit

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Фінгалова печера, Шотландія

Морська печера, яка знаходиться на безлюдному острові Стаффа. Популярність здобула через дивний зовнішній вигляд. Вона сформована з шестикутних базальтових колон, утворених вулканічною лавою.

Печера на безлюдному острові / Фото Amsterdamtravel

Карлсбадські печери, США

Карлсбадські печери розташовані в національному парку в Нью-Мексико. Мережа красивих печер була створена природою в результаті роз'їдання вапняку сірчаною кислотою. Масивні поклади глини та гіпсу роблять печери красивими та заворожуючими.

Карлсбадські печери в Нью-Мексико / Фото Guruturizma