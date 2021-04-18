Большие древние пещеры – это завораживающе и таинственное явление, которое мечтает увидеть каждый. Некоторые пещеры настолько красивы, что каждый турист задерживает дыхание перед этим шедевром природы.

Если вы давно путешествуете и хотите посетить новые красивые места – это подборка для вас.

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Пещера Вайтомо, Новая Зеландия

Древняя пещера, которой более 300 миллионов лет. Она имеет яркий привлекательный вид благодаря естественной земной биолюминесценции. Тысячи светлячков живут на стенах пещеры, излучая яркий голубой цвет, чтобы привлечь внимание добычи.

Яркая пещера в Новой Зеландии / Фото Zagorye

Голубой грот, Италия

Пещера находится на острове Капри, что в Италии. Заполненная морской водой, которая при попадании в пещеру солнечных лучей светится ярким голубым цветом. Среди туристов этот город приобрел большую популярность после того, как пещеру воспел немецкий поэт и живописец Август Копиш.

Голубой грот / Фото 10mest

Мраморные пещеры в Чили

Группа пещер, которые находятся в Чили на берегу озера Буэнос-Айрес. Они образованы эрозией мрамора водой. Возраст каждой пещеры более шесть тысяч лет. Мраморные стены пещер ярко подсвечивают воду и делают вид вообще потрясающе-сказочным.

Фантастическая мраморная пещера в Чили / Фото Factosvit

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Фингаловая пещера, Шотландия

Морская пещера, которая находится на необитаемом острове Стаффа. Известность получила из-за странного внешнего вида. Она сформирована из шестиугольных базальтовых колонн, образованных вулканической лавой.

Пещера на необитаемом острове / Фото Amsterdamtravel

Карлсбадские пещеры, США

Карлсбадские пещеры расположены в национальном парке в Нью-Мексико. Сеть красивых пещер была создана природой в результате разъедания известняка серной кислотой. Массивные залежи глины и гипса делают пещеры красивыми и завораживающими.

Карлсбадские пещеры в Нью-Мексико / Фото Guruturizma