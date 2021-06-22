Неймовірна насолода: польський бренд Soplica анонсував нову десертну лінійку

Унікальні настоянки Soplica виготовляють на основі стиглих фруктів, свіжих ягід, горіхів та ароматних трав і прянощів. Неймовірні поєднання смаків Soplica вже понад століття підкорюють серця по всьому світу. А нещодавно бренд знову потішив своїх споживачів, презентувавши нову десертну лінійку Soplica зі смаками мигдалю в карамелі та вишні в шоколаді.
Soplica – відомий польський алкогольний бренд, історія якого розпочалась ще у 1981 році. Саме тоді польський шляхтич Болеслав Каспрович заснував першу лікеро-горілчану фабрику в місті Ґнєзно, де виготовляли смачні натуральні настоянки лише з добірних стиглих плодів. Відтоді настоянки Soplica знайшли своїх поціновувачів по всьому світу.
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Soplica пропонує українським споживачам унікальні смакові настоянки зі сливи, айви, вишні, ліщини, лимона-м’яти та лимона-малини. А нещодавно бренд презентував нову десертну лінійку – Soplica зі смаком мигдалю у карамелі та вишні у шоколаді.
Нова десертна лінійка Soplica / Фото Soplica
Десертна лінійка Soplica – це вражаючий мікс вишуканих смаків для тих, хто шукає нові оригінальні поєднання з п'янким ароматом та чуттєвими солодкими нотками. Оновлений дизайн із позолоченими елементами та темною палітрою кольорів надає продукту дійсно преміального характеру.
Soplica зі смаком мигдалю в карамелі / Фото Soplica
Приємний глибокий смак мигдалю з фінальними нотками ніжної золотавої карамелі у настоянках Soplica Мигдаль в карамелі подарує справжню насолоду від ідеального балансу компонентів. А класичне поєднання соковитої вишні з шоколадом у настоянках Soplica Вишня в шоколаді зачарує багатством смаку та аромату.
Soplica зі смаком вишні в шоколаді / Фото SoplicaДесертна Soplica з її винятковим ароматом та оксамитовою текстурою пробуджує найприємніші відчуття. Для тих, хто шукає альтернативу Baileys та Sheridan's, десертні настоянки Soplica стануть ідеальним вибором за доступнішою ціною.
Soplica Мигдаль в карамелі та Soplica Вишня в шоколаді чудово смакують як самостійно, так і в коктейлях. Вони легко п'ються, оскільки їхня міцність порівняно низька – лише 25%. Їх можна подавати з морозивом або ж додавати у десерти, каву, какао та гарячий шоколад.
Пропонуємо приготувати один із неймовірно смачних коктейлів із десертною Soplica, які наповнять дозвілля незабутніми емоціями.
Коктейль "Tropical almond"
Заміксуйте смачний коктейль з Soplica Мигдаль в карамелі з соковитим поєднанням апельсина та лимона – і результат точно здивує!
Коктейль "Tropical almond" / Фото Soplica
Інгредієнти:– 40 мл Soplica Мигдаль в карамелі
– 40 мл апельсинового соку
– 10 мл лимонного соку
– лід
Приготування:
- Виливаємо всі інгредієнти в шейкер або скляну банку з щільно закритою кришкою.
- Додаємо кубики льоду й енергійно струшуємо протягом 15 секунд.
- Переливаємо у наповнену льодом склянку та прикрашаємо апельсиновою шкіркою.
- Смакуємо!
Коктейль "Cherry duet"
Вишуканий дует стиглої вишні та темного шоколаду у коктейлі з Soplica Вишня в шоколаді подарує неймовірну насолоду всій компанії.
Коктейль "Cherry duet" / Фото Soplica
Інгредієнти:– 40 мл Soplica Вишня в шоколаді
– вишневий сік
– лід
Приготування:
- Наливаємо Soplica у склянку, наповнену кубиками льоду.
- Додаємо вишневий сік.
- Перемішуємо та прикрашаємо вишнею.
- Насолоджуємось!
Коктейль "Coffee refreshment"
Ніхто не зможе встояти перед ароматом ніжного мигдалю та запашного еспресо в коктейлі із Soplica Мигдаль в карамелі.
Коктейль "Coffee refreshment" / Фото Soplica
Інгредієнти:– 40 мл Soplica Мигдаль в карамелі
– 40 мл еспресо
– 25 мл молока
– лід
Приготування:
- Наливаємо Soplica у високу склянку, наповнену льодом.
- Доливаємо еспресо та молоко (за бажанням молоко можна попередньо збити).
- Перемішуємо.
- Готово!
Смакуємо та насолоджуємось!Головний інгредієнт можете придбати тут.
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