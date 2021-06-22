Soplica – известный польский алкогольный бренд, история которого началась еще в 1981 году. Именно тогда польский шляхтич Болеслав Каспрович основал первую ликеро-водочную фабрику в городе Гнезно, где изготавливали вкусные натуральные настойки только из отборных спелых плодов. С тех пор настойки Soplica нашли своих ценителей по всему миру.

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Soplica предлагает украинским потребителям уникальные вкусовые настойки из сливы, айвы, вишни, орешника, лимона-мяты и лимона-малины. А недавно бренд презентовал новую десертную линейку – Soplica со вкусом миндаля в карамели и вишни в шоколаде.



Новая десертная линейка Soplica / Фото Soplica

Десертная линейка Soplica – это впечатляющий микс изысканных вкусов для тех, кто ищет новые оригинальные сочетания с пьянящим ароматом и чувственными сладкими нотками. Обновленный дизайн с позолоченными элементами и темной цветовой палитрой придает продукту действительно премиальный характер.



Soplica со вкусом миндаля в карамели / Фото Soplica

Приятный глубокий вкус миндаля с финальными нотками нежной золотистой карамели в настойках Soplica Миндаль в карамели подарит истинное удовольствие от идеального баланса компонентов. А классическое сочетание сочной вишни с шоколадом в настойках Soplica Вишня в шоколаде поразит богатством вкуса и аромата.

Soplica со вкусом вишни в шоколаде / Фото Soplica

Десертная Soplica с ее исключительным ароматом и бархатистой текстурой пробуждает самые приятные ощущения. Для тех, кто ищет альтернативу Baileys и Sheridan's, десертные настойки Soplica станут идеальным выбором по более доступной цене.

Soplica Миндаль в карамели и Soplica Вишня в шоколаде замечательно смакуют как самостоятельно, так и в коктейлях. Они легко пьются, поскольку их прочность сравнительно низкая – лишь 25%. Их можно подавать с мороженым или добавлять в десерты, кофе, какао и горячий шоколад.

Предлагаем приготовить один из невероятно вкусных коктейлей с десертной Soplica, которые наполнят досуг незабываемыми эмоциями.

Коктейль "Tropical almond"

Замиксуйте вкусный коктейль из Soplica Миндаль в карамели с сочным сочетанием апельсина и лимона – и результат точно удивит!

Коктейль "Tropical almond" / Фото Soplica

Ингредиенты​:

– 40 мл Soplica Миндаль в карамели

– 40 мл апельсинового сока

– 10 мл лимонного сока

– лед

Приготовление​:

Выливаем все ингредиенты в шейкер или стеклянную банку с плотно закрытой крышкой. Добавляем кубики льда и энергично встряхиваем в течение 15 секунд. Переливаем в наполненный льдом стакан и украшаем апельсиновой кожурой. Смакуем!

Коктейль "Cherry duet"

Изысканный дуэт спелой вишни и темного шоколада в коктейле из Soplica Вишня в шоколаде подарит невероятное наслаждение всей компании.

Коктейль "Cherry duet" / Фото Soplica

Ингредиенты:

– 40 мл Soplica Вишня в шоколаде

– вишневый сок

– лед

Приготовление:

Наливаем Soplica в стакан, наполненный кубиками льда. Добавляем вишневый сок. Перемешиваем и украшаем вишней. Наслаждаемся!

Коктейль "Coffee refreshment"

Никто не сможет устоять перед ароматом нежного миндаля и душистого эспрессо в коктейле из Soplica Миндаль в карамели.

Коктейль "Coffee refreshment" / Фото Soplica

Ингредиенты:

– 40 мл Soplica Миндаль в карамели

– 40 мл эспрессо

– 25 мл молока

– лед

Приготовление:

Наливаем Soplica в высокий стакан, наполненный льдом. Доливаем эспрессо и молоко (по желанию молоко можно предварительно взбить). Перемешиваем. Готово!

Пробуем и наслаждаемся!

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