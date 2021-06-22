Soplica – известный польский алкогольный бренд, история которого началась еще в 1981 году. Именно тогда польский шляхтич Болеслав Каспрович основал первую ликеро-водочную фабрику в городе Гнезно, где изготавливали вкусные натуральные настойки только из отборных спелых плодов. С тех пор настойки Soplica нашли своих ценителей по всему миру.
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Soplica предлагает украинским потребителям уникальные вкусовые настойки из сливы, айвы, вишни, орешника, лимона-мяты и лимона-малины. А недавно бренд презентовал новую десертную линейку – Soplica со вкусом миндаля в карамели и вишни в шоколаде.
Новая десертная линейка Soplica / Фото Soplica
Десертная линейка Soplica – это впечатляющий микс изысканных вкусов для тех, кто ищет новые оригинальные сочетания с пьянящим ароматом и чувственными сладкими нотками. Обновленный дизайн с позолоченными элементами и темной цветовой палитрой придает продукту действительно премиальный характер.
Soplica со вкусом миндаля в карамели / Фото Soplica
Приятный глубокий вкус миндаля с финальными нотками нежной золотистой карамели в настойках Soplica Миндаль в карамели подарит истинное удовольствие от идеального баланса компонентов. А классическое сочетание сочной вишни с шоколадом в настойках Soplica Вишня в шоколаде поразит богатством вкуса и аромата.
Soplica со вкусом вишни в шоколаде / Фото Soplica
Soplica Миндаль в карамели и Soplica Вишня в шоколаде замечательно смакуют как самостоятельно, так и в коктейлях. Они легко пьются, поскольку их прочность сравнительно низкая – лишь 25%. Их можно подавать с мороженым или добавлять в десерты, кофе, какао и горячий шоколад.
Предлагаем приготовить один из невероятно вкусных коктейлей с десертной Soplica, которые наполнят досуг незабываемыми эмоциями.
Коктейль "Tropical almond"
Замиксуйте вкусный коктейль из Soplica Миндаль в карамели с сочным сочетанием апельсина и лимона – и результат точно удивит!
Коктейль "Tropical almond" / Фото Soplica
Ингредиенты:
Приготовление:
- Выливаем все ингредиенты в шейкер или стеклянную банку с плотно закрытой крышкой.
- Добавляем кубики льда и энергично встряхиваем в течение 15 секунд.
- Переливаем в наполненный льдом стакан и украшаем апельсиновой кожурой.
- Смакуем!
Коктейль "Cherry duet"
Изысканный дуэт спелой вишни и темного шоколада в коктейле из Soplica Вишня в шоколаде подарит невероятное наслаждение всей компании.
Коктейль "Cherry duet" / Фото Soplica
Ингредиенты:
Приготовление:
- Наливаем Soplica в стакан, наполненный кубиками льда.
- Добавляем вишневый сок.
- Перемешиваем и украшаем вишней.
- Наслаждаемся!
Коктейль "Coffee refreshment"
Никто не сможет устоять перед ароматом нежного миндаля и душистого эспрессо в коктейле из Soplica Миндаль в карамели.
Коктейль "Coffee refreshment" / Фото Soplica
Ингредиенты:
Приготовление:
- Наливаем Soplica в высокий стакан, наполненный льдом.
- Доливаем эспрессо и молоко (по желанию молоко можно предварительно взбить).
- Перемешиваем.
- Готово!
Пробуем и наслаждаемся!