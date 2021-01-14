Неужели это возможно: 12 сооружений, которые срывают мозг
В нашем мире множество замечательных сооружений, которые поражают людей самыми разнообразными параметрами: размером, красотой, уникальными деталями, формами и необычными архитектурными решениями. Но есть еще кое-что. Они затмевают разум, и срывают мозг.
Идеи 24 подготовили фото 10 сооружений, которые поражают воображение одним только фактом того, неужели такое можно было построить.
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1. Отель Cliff House, Сан-Франциско, США
Отель стоял на скале, над обрывом. Но причиной его разрушения в 1907 году стал пожар. Сейчас примерно на том же месте стоит его копия, но менее впечатляющая версия.
Фото hadderztv
2. Отель Grotta Palazzese, Италия
Ресторан заведения встроенный прямо в скалу.
Фото amusingplanet
3. Курортный отель InterContinental Wonderland, Шанхай, Китай
Фото hadderztv
4. Город Сетениль-де-лас-Бодегас, Испания
Многие дома города используют базальтовые скалы вместо стен и потолка.
Фото amusingplanet
5. Водяной мост Veluwemeer, Нидерланды
Фото hadderztv
6. Церковь Мадонна делла Корона, Италия
Построенная в углублении горы Бальдо.
Фото amusingplanet
7. "Хабитат 67", Монреаль, Канада
Комплекс возведен в 1967 году.
Фото hadderztv
8. Деревянный мост в Джули, Дагестан
Уникальность его в том, что он был построен без единого гвоздя. Но мост до сих пор стоит – даже через 200 лет.
Фото amusingplanet
9. Храм Кайласанатха, Индия
Был построен в 760 году нашей эры. Комплекс известен тем, что он был высечен в монолитной скале сверху вниз.
Фото hadderztv
10. Развлекательный центр в использованной соляной шахте Салина Турда, Румыния
Фото amusingplanet
11. Уникальный дворец Мадаин-Салих, Саудовская Аравия
Был высечен внутри огромного валуна примерно в 1 веке нашей эры.
Фото hadderztv
12. Магдебургский водяной мост, Германия
Длина моста 918 метров. Он соединяет Канал Эльба-Хафель и Среднегерманский канал. Самый длинный водяной мост в мире!
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Фото amusingplanet
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