В нашем мире множество замечательных сооружений, которые поражают людей самыми разнообразными параметрами: размером, красотой, уникальными деталями, формами и необычными архитектурными решениями. Но есть еще кое-что. Они затмевают разум, и срывают мозг.

Идеи 24 подготовили фото 10 сооружений, которые поражают воображение одним только фактом того, неужели такое можно было построить.

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1. Отель Cliff House, Сан-Франциско, США

Отель стоял на скале, над обрывом. Но причиной его разрушения в 1907 году стал пожар. Сейчас примерно на том же месте стоит его копия, но менее впечатляющая версия.



Фото hadderztv

2. Отель Grotta Palazzese, Италия

Ресторан заведения встроенный прямо в скалу.



Фото amusingplanet

3. Курортный отель InterContinental Wonderland, Шанхай, Китай



Фото hadderztv

4. Город Сетениль-де-лас-Бодегас, Испания

Многие дома города используют базальтовые скалы вместо стен и потолка.



Фото amusingplanet

5. Водяной мост Veluwemeer, Нидерланды



Фото hadderztv

6. Церковь Мадонна делла Корона, Италия

Построенная в углублении горы Бальдо.



Фото amusingplanet

7. "Хабитат 67", Монреаль, Канада

Комплекс возведен в 1967 году.



Фото hadderztv

8. Деревянный мост в Джули, Дагестан

Уникальность его в том, что он был построен без единого гвоздя. Но мост до сих пор стоит – даже через 200 лет.



Фото amusingplanet

9. Храм Кайласанатха, Индия

Был построен в 760 году нашей эры. Комплекс известен тем, что он был высечен в монолитной скале сверху вниз.



Фото hadderztv

10. Развлекательный центр в использованной соляной шахте Салина Турда, Румыния



Фото amusingplanet

11. Уникальный дворец Мадаин-Салих, Саудовская Аравия

Был высечен внутри огромного валуна примерно в 1 веке нашей эры.



Фото hadderztv

12. Магдебургский водяной мост, Германия

Длина моста 918 метров. Он соединяет Канал Эльба-Хафель и Среднегерманский канал. Самый длинный водяной мост в мире!

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Фото amusingplanet