Нетрадиційне використання меленої кави в побуті: найкращі лайфхаки

Кава для більшості з нас – це витончений тонізувальний напій. Тож, не споживши всю пачку кави до закінчення терміну придатності або ж купивши пакетик на пробу й розчарувавшись у смаку, ми сушимо голову: куди подіти залишки? Точно не викидати!

Мелена кава – універсальний продукт! Сьогодні Ідеї 24 розкриють вам кілька секретів використання меленої кави в побуті. Читайте, застосовуйте й діліться враженнями!

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Запах у холодильнику

Кава здатна перебивати запахи. Висушіть кавову гущу, помістіть у баночку, зробіть в кришці отвори та поставте в холодильник. Кава нейтралізує сторонні аромати та вбирає неприємні запахи в холодильнику.



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Запахи на руках

Тримайте баночку з меленою кавою поруч із мийкою на кухні. Після того як попрацювали з цибулею, часником, оселедцем та іншими продуктами з сильними запахами, потріть руки кавою, а потім помийте звичайним способом.



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Чистка посуду

Іноді після використання на кухонному посуді утворюється нагар, який складно видалити звичайними засобами. Насипте на це місце мелену каву і гарненько потріть, а потім змийте гарячою водою.



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Ароматизатор

Пошийте невеликі тканинні мішечки та наповніть їх сухою меленою кавою. Такі мініатюрні ароматизатори можна розкласти в шафі, на кухні, в коридорі, повісити в авто.



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Картина

Секрет гарного настрою досить простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, взяти, тонік, лід та разом заміксувати гарний настрій.

Кавою можна малювати. Причому, картини виходять ефектними, бархатистими й ароматними. Спочатку нанесіть контур майбутнього малюнка. Потім акуратно намажте його клеєм, а зверху насипте висушену мелену каву. Коли основна маса приклеїться, просто зсипте все зайве.



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Свіжість взуття

Насипте суху кавову гущу в мішечок або шкарпетку та помістіть на ніч всередину кросівок, черевиків або іншого проблемного взуття. До ранку кава вбере запахи.



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Від комарів

Візьміть із собою баночку меленої кави та просто підпаліть її. Почувши запах кавового диму, комахи полетять геть.



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