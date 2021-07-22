Молотый кофе – универсальный продукт! Сегодня Идеи 24 раскроют вам несколько секретов использования молотого кофе в быту. Читайте, применяйте и делитесь впечатлениями!

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Запах в холодильнике

Кофе способен перебивать запахи. Высушите кофейную гущу, поместите в баночку, сделайте в крышке отверстия и поставьте в холодильник. Кофе нейтрализует посторонние ароматы и впитывает неприятные запахи в холодильнике.



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Запахи на руках

Держите баночку с молотым кофе рядом с мойкой на кухне. После того как поработали с луком, чесноком, селедкой и другими продуктами с сильными запахами, потрите руки кофе, а затем помойте обычным способом.



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Чистка посуды

Иногда после использования на кухонной посуде образуется нагар, который сложно удалить обычными моющими средствами. Насыпьте на это место молотый кофе и хорошенько потрите, а затем смойте горячей водой.



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Ароматизатор

Сшейте небольшие тканевые мешочки и наполните их сухим молотым кофе. Такие миниатюрные ароматизаторы можно разложить в шкафу, на кухне, в коридоре, повесить в авто.



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Секрет хорошего настроения достаточно прост! Нужно только пригласить лучших друзей, взять Zubrowka Rose, тоник, лед и вместе замиксовать хорошее настроение.

Картина

Кофе можно рисовать. Причем картины выходят эффектными, бархатистыми и ароматными. Сначала нанесите контур будущего рисунка. Затем аккуратно намажьте его клеем, а сверху насыпьте высушенный молотый кофе. Когда основная масса приклеится, просто ссыпьте все лишнее.



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Свежесть обуви

Насыпьте сухую кофейную гущу в мешочек или носок и поместите на ночь внутрь кроссовок, ботинок или иной проблемной обуви. К утру кофе впитает запахи.



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От комаров

Возьмите с собой баночку молотого кофе и просто подожгите ее. Услышав запах кофейного дыма, насекомые полетят прочь.



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