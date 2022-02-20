Нетипові бутерброди: готуємо дуже смачний часниковий хліб двома способами

Якщо ви шукаєте смачний і хрусткий гарнір до своїх страв і супів, то часниковий хліб ідеально підійде. Він простий у приготуванні та досить універсальний.

Для приготування таких бутербродів краще обирати багет, але ви можете зробити їх і зі звичайного хліба. Розповідаємо, як приготувати часникові бутерброди на сковороді та в духовці.

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Обсмажені на сковороді

Інгредієнти:

1 багет;

2 – 3 столові ложки вершкового масла або 1 склянка оливкової олії;

3 зубчики часнику;

2 столові ложки подрібненої петрушки або орегано;

сіль і перець на свій смак.

Приготування

Наріжте багет скибочками та подрібніть зубчики часнику. Додайте в миску масло, часник, петрушку, сіль і перець та перемішайте інгредієнти. Ви можете замінити масло і петрушку оливковою олією та орегано.

Намажте сумішшю скибочки хліба з обох сторін. Розігрійте сковороду на середньому вогні. Покладіть хліб та підсмажте до золотистого кольору.



Готуємо часникові бутерброди на сковороді / Фото 5-Minute Crafts

Запечені в духовці

Інгредієнти:

1 багет;

3 столові ложки вершкового масла;

6 чайних ложок оливкової олії;

2 чайні ложки винного оцту;

сир пармезан;

2 зубчики часнику;

петрушка на свій смак.

Приготування

Наріжте багет скибочками та подрібніть часник. Вершкове масло змішайте з олією, часником, оцтом і петрушкою. Намажте сумішшю хліб з обох сторін. Покладіть скибочки багета на алюмінієву фольгу і посипте тертим пармезаном. Розігрійте духовку до 200 градусів і випікайте 10 хвилин.



Як приготувати часникові бутерброди в духовці / Фото 5-Minute Crafts

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