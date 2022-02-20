Для приготовления таких бутербродов лучше выбирать багет, но вы можете сделать их из обычного хлеба. Рассказываем, как приготовить чесночные бутерброды на сковороде и в духовке.

Интересно Громкие кинопремьеры онлайн: новинки Warner Bros. теперь будут доступны на OLL.TV

Обжаренные на сковороде

Ингредиенты:

1 багет;

2 – 3 столовые ложки сливочного масла или 1 стакан оливкового масла;

3 зубчика чеснока;

2 столовые ложки измельченной петрушки или орегано;

соль и перец по своему вкусу.

Приготовление

Нарежьте багет ломтиками и измельчите чеснок. Добавьте в миску масло, чеснок, петрушку, соль и перец, и перемешайте ингредиенты. Вы можете заменить масло и петрушку оливковым и орегано.

Смажьте смесью ломтика хлеба с обеих сторон. Разогрейте сковороду на среднем огне. Положите хлеб и поджарьте до золотистого цвета.



Готовим чесночные бутерброды на сковороде / Фото 5-Minute Crafts

Запеченные в духовке

Ингредиенты :

1 багет;

3 столовые ложки сливочного масла;

6 чайных ложек оливкового масла;

2 чайные ложки винного уксуса;

сыр пармезан;

2 зубчика чеснока;

петрушка по своему вкусу.

Приготовление

Нарежьте багет ломтиками и измельчите чеснок. Сливочное масло смешайте с маслом, чесноком, уксусом и петрушкой. Смажьте смесью хлеб с обеих сторон. Уложите ломтики багета на алюминиевую фольгу и посыпьте тертым пармезаном. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте 10 минут.



Как приготовить чесночные бутерброды в духовке / Фото 5-Minute Crafts