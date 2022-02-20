Для приготування таких бутербродів краще обирати багет, але ви можете зробити їх і зі звичайного хліба. Розповідаємо, як приготувати часникові бутерброди на сковороді та в духовці.
Цікаво Гучні кінопрем'єри онлайн: новинки Warner Bros. тепер будуть доступні на OLL.TV
Обсмажені на сковороді
Інгредієнти:
- 1 багет;
- 2 – 3 столові ложки вершкового масла або 1 склянка оливкової олії;
- 3 зубчики часнику;
- 2 столові ложки подрібненої петрушки або орегано;
- сіль і перець на свій смак.
Приготування
Наріжте багет скибочками та подрібніть зубчики часнику. Додайте в миску масло, часник, петрушку, сіль і перець та перемішайте інгредієнти. Ви можете замінити масло і петрушку оливковою олією та орегано.
Намажте сумішшю скибочки хліба з обох сторін. Розігрійте сковороду на середньому вогні. Покладіть хліб та підсмажте до золотистого кольору.
Готуємо часникові бутерброди на сковороді / Фото 5-Minute Crafts
Запечені в духовці
Інгредієнти:
- 1 багет;
- 3 столові ложки вершкового масла;
- 6 чайних ложок оливкової олії;
- 2 чайні ложки винного оцту;
- сир пармезан;
- 2 зубчики часнику;
- петрушка на свій смак.
Приготування
Наріжте багет скибочками та подрібніть часник. Вершкове масло змішайте з олією, часником, оцтом і петрушкою. Намажте сумішшю хліб з обох сторін. Покладіть скибочки багета на алюмінієву фольгу і посипте тертим пармезаном. Розігрійте духовку до 200 градусів і випікайте 10 хвилин.
Як приготувати часникові бутерброди в духовці / Фото 5-Minute Crafts