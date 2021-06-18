Нові способи використання посудомийної машини, які полегшать вам життя

Всі ми думаємо, що посудомийна машина призначена лише для миття брудних тарілок та каструль. Проте насправді вона може полегшувати домашню роботу.

Як на повну використовувати посудомийну машину – розкриваємо кілька лайфхаків. І одразу спойлер: тільки героїні "Відчайдушних домогосподарок" могли б до такого додуматись!

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Що можна мити в посудомийній машині

Кухонне приладдя



Гумові рукавиці та губки мийте разом з посудом / Фото Unsplash

Ви можете спокійно відправляти в посудомийну машину фільтри, решітки від вентиляторів, брудні деталі мікрохвильовки та навіть полички з холодильника. Якщо у вас на кухні забруднились ручки і вони виготовлені з кераміки чи металу, відкрутіть їх, покладіть у сітчастий мішок, а посудомийна машина все відмиє. Ви також можете прати свої кухонні губки, щітки та силіконові рукавиці.

Домашній декор



Вази та фігурки можна мити в посудомийній машині / Фото Unsplash

Посудомийна машина вам дуже допоможе під час прибирання вдома, адже у ній ви зможете помити вази та вироби з кераміки, зокрема, фігурки.

Щоб почистити ці предмети, використовуйте верхню стійку. Сюди ж відправляємо органайзери та невеликі сміттєві баки. Під час генерального прибирання деталі від світильників та флакони можете також доручити машинці.

Аксесуари з ванної кімнати



Органайзери і мильниці відправляйте на полицю з посудом / Фото Unsplash

Якщо ви хочете вберегти сім'ю від небажаних мікробів, періодично мийте мильниці, тримачі для зубних щіток та гумові килимки для ванни у посудомийній машині. До них також можна додати аксесуари для душу, губки, щітки та органайзери для косметики.

Аксесуари для догляду за волоссям, нігтями та шкірою

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Предмети для догляду за тілом мийте у посудомийній машині / Фото Unsplash

Відмити пластикові щітки та гребінці можна у кошику для посуду. Туди ж поміщаємо щітки для скрабу та інструменти для манікюру і педикюру.

Дитячі іграшки

Зверніть увагу: в посудомийну машину не можна ставити



Це допоможе вберегти дітей від шкідливих мікробів / Фото Unsplash

Тепер ви можете не перейматись, що іграшки вашої дитини переносять шкідливі бактерії. Дитячі аксесуари для ванни, пластикові іграшки та конструктор помістіть у сітчасту сумку або залиште на верхній стійці у посудомийній машині. Тут також можете помити дитячі пляшечки та девайси для прорізування зубів.

Аксесуари домашніх улюбленців



Можна чистити посуд та іграшки домашніх улюбленців / Фото Unsplash

Іграшки вашого друга можна спокійно мити разом з посудом, якщо вони виготовлені із твердого пластику або гуми. Не забувайте також про посуд для тварин.

Спортивне знаряддя



Спортивне знаряддя і навіть кепки періть у посудомийній машині / Фото Unsplash

Захисні щити, м'ячі для гольфу, іграшки для пісочниці і навіть кепки чудово відчистить посудомийна машина.

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Інструменти для саду



З грибками та брудними залишками справиться легко / Фото Unsplash

Посудомийна машина здатна видаляти більшість грибків, пестицидів та липких залишків. Квіткові горщики, решітки для гриля, гумові чоботи та шльопки – ця техніка впорається з будь-яким брудом.

Інвентар для машини



Допоможе очистити гайкові ключі та інші інструменти / Фото Unsplash

Інструменти, якими ви ремонтуєте авто, зазвичай відмити найскладніше, адже вони дуже жирні. Але посудомийна машина впорається з ними дуже легко. Тому сміливо відправляйте туди гайкові ключі, брудні деталі, зокрема, кришки, гумові килимки тощо.