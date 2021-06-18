Как на полную использовать посудомоечную машину – раскрываем несколько лайфхаков. И сразу спойлер: только героини "Отчаянных домохозяек" могли бы к такому додуматься!
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Что можно мыть в посудомоечной машине
Кухонные принадлежности
Резиновые перчатки и губки мойте вместе с посудой / Фото Unsplash
Вы можете спокойно отправлять в посудомоечную машину фильтры, решетки от вентиляторов, грязные детали микроволновки и даже полочки из холодильника. Если у вас на кухне загрязнились ручки и они изготовлены из керамики или металла, открутите их, положите в сетчатый мешок, а посудомоечная машина все отмоет. Вы также можете стирать свои кухонные губки, щетки и силиконовые перчатки.
Домашний декор
Вазы и фигурки можно мыть в посудомоечной машине / Фото Unsplash
Посудомоечная машина вам очень поможет при уборке дома, ведь в ней вы сможете помыть вазы и изделия из керамики, в частности, фигурки.
Чтобы почистить эти предметы, используйте верхнюю стойку. Сюда же отправляем органайзеры и небольшие мусорные баки. Во время генеральной уборки детали от светильников и флаконы можете также поручить машинке.
Аксессуары из ванной комнаты
Органайзеры и мыльницы отправляйте на полку с посудой / Фото Unsplash
Если вы хотите уберечь семью от нежелательных микробов, периодически мойте мыльницы, держатели для зубных щеток и резиновые коврики для ванны в посудомоечной машине. К ним можно добавить аксессуары для душа, губки, щетки и органайзеры для косметики.
Аксессуары для ухода за волосами, ногтями и кожей
Предметы для ухода за телом мойте в посудомоечной машине / Фото Unsplash
Отмыть пластиковые щетки и расчески можно в корзине для посуды. Туда же помещаем щетки для скраба, инструменты для маникюра и педикюра.
Детские игрушки
Это поможет уберечь детей от вредных микробов / Фото Unsplash
Теперь вы можете не переживать, что игрушки вашего ребенка переносят вредные бактерии. Детские аксессуары для ванной, пластиковые игрушки и конструктор поместите в сетчатую сумку или оставьте на верхней стойке в посудомоечной машине. Здесь также можете помыть детские бутылочки и аксессуары для прорезывания зубов.
Аксессуары домашних любимцев
Можно чистить посуду и игрушки домашних любимцев / Фото Unsplash
Игрушки вашего друга можно спокойно мыть вместе с посудой, если они изготовлены из твердого пластика или резины. Не забывайте также о посуде для животных.
Спортивное снаряжение
Спортивное снаряжение и даже кепки стирайте в посудомоечной машине / Фото Unsplash
Защитные щиты, мячи для гольфа, игрушки для песочницы и даже кепки прекрасно отчистит посудомоечная машина.
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Инструменты для сада
С грибками и грязными остатками справится легко / Фото Unsplash
Посудомоечная машина способна удалять большинство грибков, пестицидов и липких остатков. Цветочные горшки, решетки для гриля, резиновые сапоги и шлепки – эта техника справится с любой грязью.
Инвентарь для машины
Поможет очистить гаечные ключи и другие инструменты / Фото Unsplash
Инструменты, которыми вы ремонтируете авто, обычно отмыть сложнее, ведь они очень жирные. Но посудомоечная машина справится с ними очень легко. Поэтому смело отправляйте туда гаечные ключи, грязные детали, в частности, крышки, резиновые коврики и тому подобное.