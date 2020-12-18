Очень часто мы ходим за покупками по списку, а в итоге покупаем гораздо больше, чем планировали. Это потому, что владельцы и продавцы магазинов внимательно изучают нас, чтобы "спровоцировать" наше желание покупать. Однако, существует много эффективных способов противостоять искушению.

Идеи 24 предлагают маленькие хитрости, которые сэкономят вам деньги.

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Держите при себе новые деньги

Вид денег также влияет на наши расходы. Люди чаще отдают деньги, которые выглядят старыми, грязными и изношенными. Попробуйте оставить новые деньги в своем кошельке, а остальные внести на свой банковский счет.



Прежде чем что-то купить – подумайте / Фото pinterest

Избегайте длительного взаимодействия с персоналом

Позитивное взаимодействие с клиентами – одно из правил, которого многие магазины тщательно придерживаются. Чем больше торговых партнеров взаимодействуют со своими клиентами, тем дольше они заставляют их оставаться в своем магазине и тем больше вероятность того, что клиенты будут покупать больше, чем планировали.



Прислушивайтесь только к себе / Фото pinterest

Попробуйте оставить свою банковскую карту дома

Оказывается, что потребители тратят больше денег, если платят кредитными карточками, чем если платят наличными. Когда мы платим деньгами, мы видим сумму денег, которую тратим, и поэтому это может быть "больно". Однако оплата картой усложняет отслеживание ваших расходов при покупке.

Ешьте жвачку, когда заходите в магазин

Магазины используют специальную стратегию, которая называется "маркетинг ароматов", чтобы сделать свой опыт покупок приятным для своих покупателей. Они используют запахи, такие как ваниль, белый чай или бамбук, чтобы поощрить клиентов потратить больше денег. Жевательная резинка доминирует над запахами, и эта стратегия не работает.



Обычная жвачка поможет вам сэкономить деньги / Фото pinterest

Слушайте музыку в наушниках

Еще один способ заставить нас потратить больше. Чтобы не стать жертвой, во время покупок можно надеть наушники или послушать музыку, которая, как вы знаете, не сильно повлияет на ваше настроение.



Сочетайте приятное с полезным / Фото pinterest

Избегайте прикосновений к продуктам

Если клиентам разрешается касаться различных товаров в магазине, они, скорее всего, платят больше. Оказывается, прикосновение действительно влияет на наши решения о покупке, и продавцы используют это в свою пользу. Делая покупки, старайтесь касаться только тех предметов, которые вы действительно намерены приобрести.



Обычное прикосновение может вас натолкнуть на приобретение незапланированной покупки / Фото pinterest

Носите каблуки

Сосредоточенность на поддержании равновесия может повлиять на потраченные вами деньги. Таким образом, потребители смогут более тщательно оценивать варианты и выбирать товары по обычным ценам взамен тем, которые являются слишком дорогими.



Красиво да еще и экономно / Фото pinterest