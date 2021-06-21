І нехай весь світ зачекає: лафхаки для тих, хто любить солоденьке

Кожному з нас хочеться іноді порадувати себе коханих смачненьким і солоденьким. А як говорять психологи, не треба відмовляти собі у бажанні час від часу влаштовувати маленькі свята. До того ж солоденьке підіймає настрій. Правда, коли тістечко з'їдене, ми розуміємо, що ейфорія закінчилася, а зайва вага – це надовго.
Тому ми поділимося з вами секретами, як правильно їсти, зберігати та готувати солодощі. Смачного.
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Завжди свіжий торт
Навіть якщо торт розрізали, він може залишитися м'яким і свіжим. Щоб зрізи розпочатого торта не черствіли, прикладіть до них шматочки хліба, закріпивши їх зубочистками або шпажками. Тепер черствіти буде хліб, а не торт.
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Зубна нитка замість ножа
Нічого кращого зубної нитки для цього не існує. Міцність нитки достатня, щоб блискуче замінити ніж. І нічого, головне, не прилипне.
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Іриски своїми руками
Рецепт простий – сметана, цукор, трохи лимонки та вершкове масло. Варити, поки маса не стане тягучою і коричневою.
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Льодяники на паличці
І сьогодні можна згадати дитинство, проваривши цукор на повільному вогні до карамельного кольору. Перш ніж розлити отриману масу, не забудьте змастити формочки або ложки олією.
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Солодкі роли
Прихильники японської кухні можуть порадувати себе солодкими ролами.Такий десерт стане прикрасою будь-якого святкового столу. Відмінна альтернатива тістечкам або тортам.
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Банан в шоколаді
Наколіть банан на паличку, занурте його в гарячий шоколад і присипте горіхами, кокосовою стружкою або кондитерської крихтою. Поки десерт вистигає, заваріть чай.
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Фігура під контролем
До речі, заведіть вдома стевію. В екстракті стевії – 0 калорій, але при цьому вона солодша за цукор в 30 разів. Стевія – між іншим, натуральна харчова добавка рослинного походження.
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Соковите морозиво
З 3 літрів соку можна отримати 10 порцій натурального фруктового морозива, якщо розлити напій в спеціальні формочки або місткості від йогурту. Як тільки фруктовий лід в морозилці трохи схопиться, вставте палички, за які потім зможете тримати своє морозиво.
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