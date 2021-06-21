І нехай весь світ зачекає: лафхаки для тих, хто любить солоденьке

Кожному з нас хочеться іноді порадувати себе коханих смачненьким і солоденьким. А як говорять психологи, не треба відмовляти собі у бажанні час від часу влаштовувати маленькі свята. До того ж солоденьке підіймає настрій. Правда, коли тістечко з'їдене, ми розуміємо, що ейфорія закінчилася, а зайва вага – це надовго.

Тому ми поділимося з вами секретами, як правильно їсти, зберігати та готувати солодощі. Смачного.

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Завжди свіжий торт

Навіть якщо торт розрізали, він може залишитися м'яким і свіжим. Щоб зрізи розпочатого торта не черствіли, прикладіть до них шматочки хліба, закріпивши їх зубочистками або шпажками. Тепер черствіти буде хліб, а не торт.



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Зубна нитка замість ножа

Нічого кращого зубної нитки для цього не існує. Міцність нитки достатня, щоб блискуче замінити ніж. І нічого, головне, не прилипне.



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Іриски своїми руками

Рецепт простий – сметана, цукор, трохи лимонки та вершкове масло. Варити, поки маса не стане тягучою і коричневою.



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Льодяники на паличці

І сьогодні можна згадати дитинство, проваривши цукор на повільному вогні до карамельного кольору. Перш ніж розлити отриману масу, не забудьте змастити формочки або ложки олією.



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Солодкі роли

Секрет гарного настрою досить простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, взяти, тонік, лід та разом заміксувати гарний настрій.

Прихильники японської кухні можуть порадувати себе солодкими ролами.Такий десерт стане прикрасою будь-якого святкового столу. Відмінна альтернатива тістечкам або тортам.



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Банан в шоколаді

Наколіть банан на паличку, занурте його в гарячий шоколад і присипте горіхами, кокосовою стружкою або кондитерської крихтою. Поки десерт вистигає, заваріть чай.



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Фігура під контролем

До речі, заведіть вдома стевію. В екстракті стевії – 0 калорій, але при цьому вона солодша за цукор в 30 разів. Стевія – між іншим, натуральна харчова добавка рослинного походження.



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Соковите морозиво

З 3 літрів соку можна отримати 10 порцій натурального фруктового морозива, якщо розлити напій в спеціальні формочки або місткості від йогурту. Як тільки фруктовий лід в морозилці трохи схопиться, вставте палички, за які потім зможете тримати своє морозиво.



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