Поэтому мы поделимся с вами секретами, как правильно есть, хранить и готовить сладости. Приятного вам аппетита.

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Всегда свежий торт

Даже если торт разрезали, он может остаться мягким и свежим. Чтобы срезы начатого торта не черствели, приложите к ним кусочки хлеба, закрепив их зубочистками или шпажками. Теперь черстветь будет хлеб, а не торт.

Свіжий торт
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Зубная нить вместо ножа

Ничего лучшего зубной нити для этого не существует. Прочность нити достаточна, чтобы с блеском заменить нож. И ничего, главное, не прилипнет.

Торт порізаний
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Ириски своими руками

Рецепт прост – сметана, сахар, немного лимонки и сливочное масло. Варить, пока масса не станет тягучей и коричневой.

Іриски
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Леденцы на палочке

И сегодня можно вспомнить детство, проварив сахар на медленном огне до карамельного цвета. Прежде чем массу разлить, не забудьте смазать формочки или ложки маслом.

Льодяники на паличці
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Сладкие роллы

Любители японской кухни могут порадовать себя сладкими ролами. Такой десерт станет украшением любого праздничного стола. Отличная альтернатива пирожным или тортам.

Солодкі роли
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Банан в шоколаде

Наколите банан на палочку, окуните его в горячий шоколад и присыпьте орехами, кокосовой стружкой или кондитерской крошкой. Пока десерт остывает, заварите чай.

Банан в шоколаді
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Фигура под контролем

Кстати, заведите дома стевию. В экстракте стевии – 0 калорий, но при этом она слаще сахара в 30 раз. Стевия – между прочим, натуральная пищевая добавка растительного происхождения.

Фігура під контролем
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Сочное мороженое

С 3 литров сока можно получить 10 порций натурального фруктового мороженого, если разлить напиток в специальные формочки или емкости от йогурта. Как только фруктовый лед в морозилке немного схватится, вставьте палочки, за которые потом сможете держать свое мороженое.

Соковите морозиво
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