У розпал пандемії коронавірусу мільйони з нас шукають способи розважитися вдома. Але якщо ваше ізольоване життя обмежувалося переглядом телевізійних шоу та рейдерськими нападами на їжу, можливо, настав час подумати про новий підхід.

Отримання нових навичок є перевіреною перевагою для психічного здоров'я та зниження стресу. Розповідаємо про цікавий досвід, який можна отримати вдома під час карантину.

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Нова мова

Можливо, ви завжди хотіли знайти час, щоб вивчити англійську чи іспанську. Тепер немає перешкод для їх вивчення. І Duolingo, і Babbel створюють програми для абсолютних початківців. Безкоштовні курси залучають вас до розмови та пропонують зворотний зв'язок у реальному часі, тож ви можете швидко почати впевнено говорити на будь-які теми.

Йога

Є безліч чудових онлайн-ресурсів, які допоможуть вам освоїти практику йоги вдома. Незалежно від того, чи бажаєте ви покращити гнучкість чи досягти бездоганних результатів.



Йога під час карантину / Фото Unsplash

Читання

Якщо ви забули про книги, то зараз у вас є шанс повернутися на правильний шлях. Просто подумайте: це може бути ваш шанс, щоб нарешті взятися за читання. Попри те, що багато бібліотек закрилися, є безліч електронних і аудіокниг, доступних для запозичень в Інтернеті.

Тренування

Якщо ваше тіло зараз потребує вправ, перевірте, чи місцеві фітнес-студії проводять трансляцію занять з інструкторами. Звичайно, ви вмієте тренуватися, але чи справді ви робили це якісно та не з примусу?



Тренування вдома / Фото Unsplash

Танці

Звичайно, ви знаєте, як рухатися на танцмайданчику, але уявіть, як ви виходите з карантину майстром танцю. Танцюристи, хореографи та студії все ще тримаються на ногах під час пандемії – тепер через онлайн-платформи, як-от Instagram Live та Zoom.