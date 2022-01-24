В разгар пандемии коронавируса миллионы из нас ищут способы развлечься дома. Но если ваша изолированная жизнь ограничивалась просмотром телевизионных шоу и рейдерскими нападениями на еду, возможно, пора подумать о новом подходе.

Получение новых навыков является проверенным преимуществом психического здоровья и снижения стресса. Рассказываем об увлекательном опыте, который можно получить дома во время карантина.

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Новый язык

Возможно, вы всегда хотели найти время, чтобы выучить английский или испанский. Теперь нет препятствий для их изучения. И Duolingo, и Babbel создают приложения для абсолютных начинающих. Бесплатные курсы привлекают вас к разговору и предлагают обратную связь в реальном времени, так что вы можете быстро начать уверенно говорить на любые темы.

Йога

Есть множество отличных онлайн-ресурсов, которые помогут вам освоить практику йоги дома. Независимо от того, хотите ли вы улучшить гибкость или добиться безупречных результатов.



Йога во время карантина / Фото Unsplash

Чтение

Если вы забыли книги, то сейчас у вас есть шанс вернуться на правильный путь. Просто подумайте: это может быть ваш шанс, чтобы наконец-то взяться за чтение. Несмотря на то, что многие библиотеки закрылись, есть множество электронных и аудиокниг, доступных для заимствований в Интернете.

Тренировка

Если ваше тело сейчас нуждается в упражнениях, проверьте, проводят ли местные фитнес-студии трансляцию занятий с инструкторами. Конечно, вы умеете тренироваться, но действительно ли вы делали это качественно и не по принуждению?



Тренировки на дому / Фото Unsplash

Танцы