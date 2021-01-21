Когда ребенок уже вырастает из кровати для младенцев, то многие пытаются как можно быстрее избавиться от этой громоздкой конструкции. Некоторые отдает знакомым или родственникам, а кто-то продает. О том, как переделать кроватку, чтобы она служила с пользой – читайте в материале.

Редакция Идеи 24 собрала оригинальные варианты переделки детской кровати. Кроме того, она может быть полезной не только детям.

Читайте также Фантастические лампы из папье-маше от французской пары дизайнеров

Домик

Бывшая детская кроватка очень легко превратить в игровой уголок. Для этого вам нужно только перевернуть ее и украсить по желанию вашего малыша.



Домик для принцессы / Фото pinterest

Для игры

Для того, чтобы удобно было хранить все детские игрушки, можно переделать кроватку в своего рода пуфик. Где внутри будут игрушки, а снаружи можно сидеть.



Пуф для игрушек / Фото pinterest

С кроватки получается замечательное место, где ребенок может отдохнуть, поиграть и даже немного поспать.



Место для игры и отдыха / Фото pinterest

Для учебы

Одно из самых популярных решений – это стол для обучения. Он будет идеален для дошкольников, ведь здесь можно и рисовать, и лепить из пластилина.



Большой стол – это многофункциональное место / Фото pinterest



Рабочий стол для малышей / Фото pinterest

Детская кроватка для взрослых

Кроватка может быть полезной не только для младенцев, но и для подростков или для взрослых. Ее можно переделать в полноценный рабочий стол, который будет выглядеть интересно и оригинально.



Рабочий стол из кроватки и с подушкой для ног / Фото pinterest



Рабочий стол из кроватки / Фото pinterest