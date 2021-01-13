Фантастичні лампи з пап'є-маше від французької пари дизайнерів
Паперові скульптури, які світяться, створює подружжя художників – Софі Мутон Пера та Фредерік Гібруне. Найгарніші роботи – дивіться в нашому матеріалі.
Редакція Ідеї 24 зібрала добірку світильників з пап'є-маше, які можуть надихнути вас на створення власних!
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Як створюються ці світильники?
Софі Мутон Пера та Фредерік Гібруне познайомились у Парижі ще в 2007 році на виставці, яка присвячена паперовій творчості. Згодом вони об'єднались і створили перший світильник з пап'є-маше.
Федерік створює каркас майбутнього світильника, а вже Софі вдихає в нього життя, створюючи скульптуру. Софі, експериментуючи з різними техніками, створює казкових балерин, дивних істот і просто цікавих персонажів. Вона надихається чарівними казками та фільмами.
Вражаючи світильники з паперу / Фото pinterest
Техніка пап'є-маше: що відомоПап'є-маше – це композитний матеріал, який виготовляють з паперових шматків або спеціальної пластичної целюлозної маси. Дуже часто за допомогою пап'є-маше виготовляють іграшки, новорічні прикраси, муляжі, театральні постаменти та інше. Такі вироби набагато легші та міцніші, ніж з глини чи пластиліну.
Простий світильник з пап'є-маше
Для того, щоб виготовити простий абажур для лампи, потрібна: маса пап'є-маше, повітряна кулька, картонна втулка та фарба.
Як зробити масу пап'є-маше
- Туалетний папір рвемо на шматочки та складаємо в глибоку ємність.
- Заливаємо папір окропом і залишаємо до повного охолодження.
- Коли вода охолола, за допомогою виделки добре перемішуємо масу, щоб вийшла однорідна каша без великих грудок.
- Викладаємо це на ганчірку або марлю. Дуже добре віджимаємо.
- Кришимо готову масу до чаші та додаємо ПВА.
- Місимо як тісто до моменту, як перестане липнути.
Світильник власними руками
- Уже до готової маси пап'є-маше можна додати фарбу.
- Надуту повітряну кулю, бажано з міцного латексу, кріпимо скотчем у якійсь глибшій посудині.
- Обліплюємо кулю масою пап'є-маше, щоб утворити півсферу.
- Мокрою рукою можна забрати всі зайві нерівності на поверхні.
- У верхній частині абажуру за допомогою картонної втулки робимо отвір під кріплення патрону.
- Залишаємо до повного засихання.
- Після того, як він повністю висохнув, виймаємо з нього кульку. За бажанням фарбуємо.
- Закріплюємо абажур на патроні та світильник готовий!
Дивіться відео: як зробити абажур
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