Паперові скульптури, які світяться, створює подружжя художників – Софі Мутон Пера та Фредерік Гібруне. Найгарніші роботи – дивіться в нашому матеріалі.

Редакція Ідеї 24 зібрала добірку світильників з пап'є-маше, які можуть надихнути вас на створення власних!

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Як створюються ці світильники?

Софі Мутон Пера та Фредерік Гібруне познайомились у Парижі ще в 2007 році на виставці, яка присвячена паперовій творчості. Згодом вони об'єднались і створили перший світильник з пап'є-маше.

Федерік створює каркас майбутнього світильника, а вже Софі вдихає в нього життя, створюючи скульптуру. Софі, експериментуючи з різними техніками, створює казкових балерин, дивних істот і просто цікавих персонажів. Вона надихається чарівними казками та фільмами.

Вражаючи світильники з паперу / Фото pinterest

Техніка пап'є-маше: що відомо Пап'є-маше – це композитний матеріал, який виготовляють з паперових шматків або спеціальної пластичної целюлозної маси. Дуже часто за допомогою пап'є-маше виготовляють іграшки, новорічні прикраси, муляжі, театральні постаменти та інше. Такі вироби набагато легші та міцніші, ніж з глини чи пластиліну.

Простий світильник з пап'є-маше

Для того, щоб виготовити простий абажур для лампи, потрібна: маса пап'є-маше, повітряна кулька, картонна втулка та фарба.

Як зробити масу пап'є-маше

Туалетний папір рвемо на шматочки та складаємо в глибоку ємність. Заливаємо папір окропом і залишаємо до повного охолодження. Коли вода охолола, за допомогою виделки добре перемішуємо масу, щоб вийшла однорідна каша без великих грудок. Викладаємо це на ганчірку або марлю. Дуже добре віджимаємо. Кришимо готову масу до чаші та додаємо ПВА. Місимо як тісто до моменту, як перестане липнути.

Світильник власними руками

Уже до готової маси пап'є-маше можна додати фарбу. Надуту повітряну кулю, бажано з міцного латексу, кріпимо скотчем у якійсь глибшій посудині. Обліплюємо кулю масою пап'є-маше, щоб утворити півсферу. Мокрою рукою можна забрати всі зайві нерівності на поверхні. У верхній частині абажуру за допомогою картонної втулки робимо отвір під кріплення патрону. Залишаємо до повного засихання. Після того, як він повністю висохнув, виймаємо з нього кульку. За бажанням фарбуємо. Закріплюємо абажур на патроні та світильник готовий!

Дивіться відео: як зробити абажур

Не використовуйте для цього світильника лампи розжарювання, адже вони дуже сильно нагріваються. Це може бути небезпечно!