Уміння економити дуже корисне. Але не варто забувати, що в деяких випадках ціна відповідає якості, та й зовсім дешеві речі навряд чи послужать вам довго. Швидше за все, доведеться часто їх міняти. У підсумку ви витратите більше грошей, ніж якби відразу придбали якісніший товар.

Ідеї 24 підготували список речей, на яких не варто економити.

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Вибирайте якісніші аналоги, щоб не довелося шкодувати про невдалу покупку і в підсумку платити двічі.

1. Туалетний папір

Дешевий одношаровий папір гірше вбирає і легко рветься. У результаті такий рулон швидше використається, ніж двошаровий, отже, ви мало що заощадите.



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2. Пральний порошок

Порошок, у якого склад дешевий, просто не буде відпирати забруднення так само добре, як дорожчий засіб. Вам доведеться використовувати більше порошку або прати речі двічі.



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3. Батарейки

Дешеві батарейки з більшою ймовірністю можуть потекти через неякісно зроблений корпус і зіпсувати пристрій, всередині якого містяться. З їх дорогими аналогами таке трапляється набагато рідше, а деякі виробники навіть пропонують замінити зламаний гаджет.



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4. Меблі

Економваріанти із пластику або фанери не прослужать довго. Щоб не витрачати гроші на ремонт або заміну меблів, краще відразу купити якісніші.



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5. Фарба

Якщо ви використовуєте дешеву фарбу, вам доведеться нанести більше шарів, щоб отримати рівне покриття. Пігменти в ній не такі яскраві, а це значить, що вона ще й швидше вицвіте.



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6. Лампочки

Світлодіодні лампочки вважаються найбільш енергоощадними, і їх використання скоротить ваші витрати. Але це не стосується дешевих світлодіодних ламп.



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7. Взуття

Купівля дешевої пари черевиків вигідна тільки на перший погляд. Насправді таке взуття набагато швидше стає непридатним до використання. Краще вибрати якіснішу пару, щоб вона служила вам роки, а не місяці.



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