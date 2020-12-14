Умение экономить очень полезно. Но не стоит забывать, что в некоторых случаях цена соответствует качеству, и совсем дешевые вещи вряд ли прослужат вам долго. Скорее всего, придется часто их менять. В итоге вы потратите больше денег, чем если бы сразу приобрели качественный товар.

Идеи 24 подготовили список вещей, на которых не стоит экономить.

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Выбирайте качественные аналоги, чтобы не пришлось сожалеть о неудачной покупке и в итоге платить дважды.

1. Туалетная бумага

Дешевая однослойная бумага хуже впитывает и легко рвется. В результате такой рулон быстрее используется, чем двухслойный, следовательно, вы мало что сэкономите.



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2. Стиральный порошок

Порошок, у которого состав дешевый, просто не будет отстирывать загрязнения так же хорошо, как более дорогое средство. Вам придется использовать больше порошка или стирать вещи дважды.



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3. Батарейки

Дешевые батарейки с большей вероятностью могут потечь из-за некачественно сделанного корпуса и испортить устройство, внутри которого содержатся. С их дорогими аналогами такое случается гораздо реже, а некоторые производители даже предлагают заменить сломанный гаджет.



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4. Мебель

Эконом варианты из пластика или фанеры не прослужат долго. Чтобы не тратить деньги на ремонт или замену мебели, лучше сразу купить качественные.



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5. Краска

Если вы используете дешевую краску, вам придется нанести больше слоев, чтобы получить ровное покрытие. Пигменты в ней не такие яркие, а это значит, что она еще и быстрее выцветет.



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6. Лампочки

Светодиодные лампочки считаются наиболее энергосберегающими, и их использование сократит ваши расходы. Но это не касается дешевых светодиодных ламп.



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7. Обувь

Покупка дешевой пары ботинок выгодна только на первый взгляд. На самом деле такая обувь гораздо быстрее становится непригодной к использованию. Лучше выбрать качественную пару, чтобы она служила вам годы, а не месяцы.



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