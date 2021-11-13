Не робіть усе одразу: органайзерка назвала 3 поширені помилки під час прибирання у домі

Коли справа доходить до генерального прибирання, люди стикаються з тим, що не можуть впоратися з обсягом роботи. Професійна органайзерка дому розповідає, як полегшити прибирання квартири та не припуститися поширених помилок.

Коли весь дім потребує термінового очищення, генеральне прибирання може стати серйозним викликом. Щоб ефективно привести домівку в порядок, клінінг-експертка та тіктокерка Келлі МакГріві радить дотримуватися 3 простих правил.

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Правило перше – не прибирайте усе й одразу

МакГріві не рекомендує братися за упорядкування всього будинку за раз. Натомість жінка радить поступово прибирати кожну кімнату і переходити до наступної тоді, коли все буде ідеально організовано.

Не прибирайте весь дім одразу / Фото Unsplash

Правило друге – не купуйте кошики, до яких ви нічого не покладете

Якщо ви не знаєте, як правильно скласти свої речі чи просто не маєте планів на упорядкування місткостей у домі – не купуйте зайві контейнери для зберігання.

МакГріві радить ретельно розпланувати, що і як буде лежати в коробках та кошиках, і лиш потім бігти до магазину.

Не купуйте зайві кошики для зберігання / Фото Unsplash

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Правило третє – ніколи не здаватися

Так, прибирання може бути не найприємнішим заняттям. Та тіктокерка зазначає, що ні в якому разі не можна відступати від поставленої мети – ваша домівка скаже за це дякую.

Не здавайтеся, навіть якщо це займе більше часу, ніж ви очікували,

– сказала МакГріві.