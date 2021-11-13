Когда весь дом нуждается в срочной очистке, генеральная уборка может стать серьезной проблемой. Чтобы эффективно привести дом в порядок, клининг-эксперт и тиктокер Келли МакГриви советует соблюдать 3 простых правила.
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Правило первое – не убирайте все и сразу
МакГриви не рекомендует браться за уборку всего дома за раз. Вместо этого женщина советует постепенно убирать каждую комнату и переходить к следующей тогда, когда все будет идеально организовано.
Не убирайте весь дом сразу / Фото Unsplash
Правило второе – не покупайте корзины, в которые вы ничего не положите
Если вы не знаете, как правильно сложить свои вещи или просто не имеете планов на упорядочение емкостей в доме – не покупайте лишние контейнеры для хранения.
МакГриви советует тщательно распланировать, что и как будет лежать в коробках и корзинах, и лишь потом бежать в магазин.
Не покупайте лишние корзины для хранения / Фото Unsplash
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Правило третье – никогда не сдаваться
Так, уборка может быть не самым приятным занятием. Но тиктокер отмечает, что ни в коем случае нельзя отступать от поставленной цели – ваш дом скажет за это спасибо.
Не сдавайтесь, даже если это займет больше времени, чем вы ожидали,
– сказала МакГриви.
Что известно о МакГриви?Келли – эксперт по организации пространства. Она помогает людям создать атмосферу в домах, не обременяя их лишними вещами. Сейчас женщина – генеральный директор компании StyledNeatly, которая специализируется на организации домов.
МакГриви ведет свой тикток, рассказывая о секретах уборки и оптимизации домашнего пространства.