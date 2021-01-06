Ноутбук є нашим вірним помічником у вирішенні багатьох задач, з якими стикаємося щодня. Але водночас, він є крихкою технікою, що вимагає дбайливого ставлення користувача. При дотриманні всіх правил експлуатації, ноутбук прослужить набагато довше гарантійного терміну, але при нехтуванні ними, може дуже швидко вийти з ладу.

Тому Ідеї 24 підготували поради, які допоможуть вам уберегти ваш ноутбук від ремонту.

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1. Не ставте пристрій на ковдри та м'які меблі

Ноутбуки виділяють багато тепла, а невеликі розміри не дозволяють обладнати їх хорошою системою охолодження.

Коли ноутбук стоїть на твердій поверхні, його вентиляційні отвори на днищі та з боків відкриті та вільно пропускають потоки повітря. Але коли ви берете з собою в ліжко або ставите його на диван, м'які ковдри, подушки блокують решітки, що в підсумку призведе до перегріву.

Не кажучи вже про те, що на ліжку або на дивані ноутбук буде збирати більше пилу і ворсу, ніж на столі.



Дотримуйтеся елементарних правил / Фото pixabay

2. Не перегрівайте ноутбук

Не залишайте ваш ноутбук в надто теплих місцях – наприклад, під прямими сонячними променями на підвіконні або в салоні автомобіля. Від надто високої температури можуть навіть розплавитися пластикові частини пристрою.

3. Не пийте каву поблизу

Дуже багато людей п'ють каву під час роботи з ноутбуком. Але так ніколи робити не слід. Одна з найчастіших причин зламання техніки – потрапляння в неї рідини.

Так що тримайте якомога далі від ноутбука склянки з кавою, соками та газованою водою.



Не експериментуйте / Фото pixabay

4. Не трясіть пристроєм

Якщо ви розмахуєте ноутбуком, коли його кудись несете, або просто гнівно трясете його, то ризикуєте пошкодити жорсткий диск. Сильні коливання не дуже шкодять твердотілим накопичувачам (SSD), а ось механічні жорсткі диски (HDD) досить вразливі до них.

5. Не ігноруйте необхідність обслуговування

Рано чи пізно будь-який лептоп починає натужно крутити вентиляторами навіть при мінімальному навантаженні та видавати звуки, схожі на ревіння реактивного двигуна. Ці "крики про допомогу" означають, що прийшла пора почистити нутрощі ноутбука від пилу та іншого сміття.

6. Не тримайте пристрій однією рукою

Люди, які використовують такий спосіб, потім дивуються, звідки взялося темна пляма на екрані в тому самому місці, де на нього тиснули.

Крім того, коли ви тримаєте відкритий ноутбук за один край, пластик корпусу може тріснути під його вагою.



Двома руками надійніше, ніж однією / Фото pixabay

7. Не підіймайте ноутбук за дисплей

Багато людей, коли збираються перенести відкритий ноутбук з місця на місце, підіймають його за кришку. Робити цього не можна. Так пошкоджуються петлі, які скріплюють верхню частину ноутбука з нижньою.

8. Не відкривайте кришку за один край

Це шкідлива звичка, яка рано чи пізно призведе до виходу з ладу петель кришки вашого лептопа. Вони сконструйовані так, щоб нести однакове навантаження і зліва, і справа. Тому, якщо ви хочете зберегти екран в працездатному стані надовго, не варто підіймати кришку за одну сторону.

9. Не розряджайте батарею до нуля

В інтернеті гуляє багато міфів про те, як продовжити термін служби акумуляторів різних девайсів. Найпоширеніший з них звучить так: ви повинні періодично розряджати батарею вашого пристрою до нуля, а потім знову заряджати її.

Сучасні батареї не схильні до перезаряду, і у них немає проблем, пов'язаних з профілями заряду. А ось садити акумулятор до нуля шкідливо, тому підключайте ноутбук до мережі як мінімум при 20% заряду.



Залиште хоч би трішки заряду / Фото pixabay