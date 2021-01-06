Ноутбук является нашим верным помощником в решении многих задач, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Но в то же время он является хрупкой техникой, требует бережного отношения пользователя. При соблюдении всех правил эксплуатации, ноутбук прослужит намного дольше гарантийного срока, но при пренебрежении ими, может очень быстро выйти из строя.

Поэтому Идеи 24 подготовили советы, которые помогут вам уберечь ваш ноутбук от ремонта.

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1. Не ставьте устройство на одеяла и мягкую мебель

Ноутбуки выделяют много тепла, а небольшие размеры не позволяют оборудовать их хорошей системой охлаждения.

Когда ноутбук стоит на твердой поверхности, его вентиляционные отверстия на днище и по бокам открыты и свободно пропускают потоки воздуха. Но когда вы берете его с собой в кровать или ставите на диван, мягкие одеяла и подушки, они блокируют воздушные решетки, что в итоге приведет к перегреву.

Не говоря уже о том, что на кровати или на диване ноутбук будет собирать больше пыли и ворса, чем на столе.



Придерживайтесь элементарных правил / Фото pixabay

2. Не перегревайте ноутбук

Не оставляйте ваш ноутбук в слишком теплых местах – например, под прямыми солнечными лучами на подоконнике или в салоне автомобиля. От слишком высокой температуры могут даже расплавиться пластиковые части устройства.

3. Не пейте кофе вблизи

Очень многие пьют кофе во время работы с ноутбуком. Но так никогда делать не следует. Одна из самых частых причин поломки техники – попадание в нее жидкости.

Так что держите подальше от ноутбука стаканы с кофе, соками и газированной водой.



Не экспериментируйте / Фото pixabay

4. Не трясите устройством

Если вы размахиваете ноутбуком, когда его куда-то несете, или просто гневно трясете его, то рискуете повредить жесткий диск. Сильные колебания не очень вредят твердотельным накопителям (SSD), а вот механические жесткие диски (HDD) достаточно уязвимы к ним.

5. Не игнорируйте необходимость обслуживания

Рано или поздно любой лептоп начинает натужно крутить вентиляторами даже при минимальной нагрузке и издавать звуки, похожие на рев реактивного двигателя. Эти "крики о помощи" означают, что пришла пора почистить внутренности ноутбука от пыли и прочего мусора.

6. Не держите устройство одной рукой

Люди, которые используют такой способ, потом удивляются, откуда взялось темное пятно на экране в том же месте, где на него давили.

Кроме того, когда вы держите открытый ноутбук за один край, пластик корпуса может треснуть под его весом.



Двумя руками надежнее, чем одной / Фото pixabay

7. Не поднимайте ноутбук за дисплей

Многие люди, когда собираются перенести открытый ноутбук с места на место, поднимают его за верхнюю крышку. Делать этого нельзя. Так повреждаются петли, которые скрепляют верхнюю часть ноутбука с нижней.

8. Не открывайте крышку за один край

Это вредная привычка, которая рано или поздно приведет к выходу из строя петель крышки вашего лептопа. Они сконструированы так, чтобы нести одинаковую нагрузку и слева, и справа. Поэтому, если вы хотите сохранить экран в работоспособном состоянии надолго, не стоит поднимать крышку за одну сторону.

9. Не разряжайте батарею до нуля

В интернете гуляет много мифов о том, как продлить срок службы аккумуляторов различных девайсов. Самый распространенный из них звучит так: вы должны периодически разряжать батарею устройства до нуля, а затем снова заряжать ее.

Современные батареи не подвержены перезарядке, и у них нет проблем, связанных с профилями заряда. А вот сажать аккумулятор до нуля вредно, поэтому подключайте ноутбук к сети как минимум при 20% заряда.



Оставьте хотя бы немного заряда / Фото pixabay