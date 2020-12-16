Не пшонка-стайл: як зробити, будинок вишуканим і стильним, але не переборщити
Є люди, які не куплять ці речі у свій будинок, навіть якщо у них на це є гроші й вони можуть собі це дозволити. Адже кажуть, що це розкіш, яка нікому не потрібна. Ті ж, хто не має вдосталь грошей, мріє про ці речі, а дуже заможні купують їх без роздумів.
Ідеї 24 підібрали добірку речей, які нададуть вашому будинку розкоші.
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Гардероб
Ціла кімната, виділена для гардероба, – таке можуть собі дозволити тільки дуже багаті люди.
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Набори красивого посуду
Однаковий посуд показує, що ви готові приймати багато гостей та можете собі це дозволити.
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Обладнана кухонна поверхня
Дозволити собі втілити в життя можуть тільки щасливі власники кухні значних розмірів.
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Домашня бібліотека
Сучасна людина все рідше звертається до читання паперових книг. Але багатії, як і раніше, люблять тримати вдома величезні бібліотеки.
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Винна шафа
На перший погляд, придбання такої речі здається марнотратством. З іншого боку, якщо ви володієте великою колекцією дорогих вин з багаторічною витримкою, то марнотратством було б зберігати їх в неналежних умовах.
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Підставка для парасольок
Навіть звичні аксесуари для будинку підбираються з тією ж ретельністю, що і твори мистецтва. Та й вартість їх часто не менша.
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Розкішний акваріум
Милуватися рибками, що плавають в акваріумі подобається всім. Але ось утримувати вдома власний мініокеанаріум дозволити собі можуть не всі.
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Домашній бар
Великий запас алкогольних напоїв і безліч пристосувань для приготування коктейлів дозволять почуватися впевнено перед гостями.
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Мармур у ванній
Така розкіш, як мармурова раковина, по кишені тільки багатим людям.
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