Є люди, які не куплять ці речі у свій будинок, навіть якщо у них на це є гроші й вони можуть собі це дозволити. Адже кажуть, що це розкіш, яка нікому не потрібна. Ті ж, хто не має вдосталь грошей, мріє про ці речі, а дуже заможні купують їх без роздумів.

Ідеї 24 підібрали добірку речей, які нададуть вашому будинку розкоші.

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Гардероб

Ціла кімната, виділена для гардероба, – таке можуть собі дозволити тільки дуже багаті люди.



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Набори красивого посуду

Однаковий посуд показує, що ви готові приймати багато гостей та можете собі це дозволити.



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Обладнана кухонна поверхня

Дозволити собі втілити в життя можуть тільки щасливі власники кухні значних розмірів.



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Домашня бібліотека

Сучасна людина все рідше звертається до читання паперових книг. Але багатії, як і раніше, люблять тримати вдома величезні бібліотеки.



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Винна шафа

На перший погляд, придбання такої речі здається марнотратством. З іншого боку, якщо ви володієте великою колекцією дорогих вин з багаторічною витримкою, то марнотратством було б зберігати їх в неналежних умовах.



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Підставка для парасольок

Навіть звичні аксесуари для будинку підбираються з тією ж ретельністю, що і твори мистецтва. Та й вартість їх часто не менша.



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Розкішний акваріум

Милуватися рибками, що плавають в акваріумі подобається всім. Але ось утримувати вдома власний мініокеанаріум дозволити собі можуть не всі.



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Домашній бар

Великий запас алкогольних напоїв і безліч пристосувань для приготування коктейлів дозволять почуватися впевнено перед гостями.



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Мармур у ванній

Така розкіш, як мармурова раковина, по кишені тільки багатим людям.



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