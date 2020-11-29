Кожна людина у спальні проводить в середньому близько третини свого життя, тому ця кімната повинна бути оформлена так, щоб в ній було приємно перебувати. Напевно кожен із нас, заходячи в інше приміщення, думав: "Як же вони так круто зробили?"

Кілька простих порад допоможуть уникнути цього відчуття і ваша спальня викликатиме заздрість у гостей, пише AdMe.ru.

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Пурпурний, червоний або білий кольори в дизайні спальні

Кольори здатні впливати на поведінку людини та її настрій. Колір може впливати на відчуття безпеки або, навпаки, змусити нервувати. Спокійному сну найбільше сприяють приглушені відтінки. Між матовим покриттям і глянцевим вибір варто зробити на користь першого.

Вважається, що найкращий колір для спальні – це приглушений синій. Слідом за ним йдуть:

зелений;

блідо-жовтий;

срібний.

Найгірший вибір – пурпурний, стерильно білий і червоні відтінки.



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Багато подушок

Маленькі подушки на дивані або ліжку створюють відчуття затишку, але також приносять незручності. Щоразу перед сном вам треба згрібати їх в купу і кудись прибирати, а вранці, навпаки, збирати та красиво розкладати. Занадто багато мороки.

Для сну вам потрібна одна-єдина подушка, інших можна сміливо позбутися.



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Кошик з брудною білизною

Брудна білизна у спальні може заважати вам розслабитися. А також, як не крути, пахне та псує повітря в спальні.



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Старенький матрац

Матраци мають термін придатності 8-10 років, але більшість людей не здогадується про це та сплять на матрацах 30-40-річного "віку" чекаючи, поки він не зноситься. Поганий матрац може принести вам багато проблем, наприклад, зі спиною. Ви будете погано спати та вранці почуватися розбитим. Також, якщо ви чистите матрац, в ньому все одно живуть пилові кліщі. Такі сусіди загрожують вашому здоров'ю.



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Телевізор

Звичайно, це зручно, адже це дозволяє нам дивитися улюблені фільми та серіали перед сном. Але цим самим ви просто женете сон зі своєї кімнати. Увімкнений телевізор погано впливає на якість вашого сну. Якщо немає можливості перемістити телевізор в іншу кімнату, хоча б не вмикайте його пізніми вечорами.



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Легкі штори або тюль

Легкі штори та тюль пропускають світло – заснути буде важче, тому кращий варіант для спальні – це важкі штори, які повністю закривають вікно. Важливо не забувати й про розташування штор. Чим вище вони, тим краще.



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Неправильно постелений килим

Великий килим потрібно розміщувати прямо під ліжком і при цьому він повинен виходити за його рамки на 45-60 см. Не більше і не менше. Основна ідея в тому, що, встаючи з ліжка, ви завжди будете ставити ноги на килимок, а не на холодну підлогу.



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Наволочки з вишивкою

Вишивка виглядає красиво і додає затишку. Однак її фактура подразнює шкіру, через що вам буде важко заснути. До того ж вранці ви майже напевно прокинетеся з відбитками візерунків вишивки на обличчі.



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Фурнітура, що ідеально підходить

Коли всі меблі куплені в одного виробника, мають однаковий дизайн – це говорить про відсутність у їхнього власника смаку.



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Дуже низьке ліжко

Чим вище ліжко, тим впевненіше ви себе відчуваєте. Також, під високим ліжком можна використовувати місце для зберігання речей.



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Покривало або ковдра, що дістає до підлоги

Покривало або ковдра, що дістає підлоги, захаращує кімнату та робить її брудною. Також неприємно та неестетично вкриватися ковдрою, яка 5 хвилин тому валялася на підлозі.



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