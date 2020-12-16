Есть люди, которые не купят эти вещи в свой дом, даже если у них на это есть деньги и они могут себе это позволить. Ведь говорят, что это роскошь, которая никому не нужна. Те же, кто не имеет достаточно денег, мечтает об этих вещах, а очень богатые покупают их без раздумий.

Идеи 24 сделали подборку вещей, которые придадут вашему дому роскоши.

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Гардероб

Целая комната, выделенная для гардероба, – такое могут себе позволить только очень богатые люди.



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Наборы красивой посуды

Одинаковая посуда показывает, что вы готовы принимать много гостей и можете себе это позволить.



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Оборудованная кухонная поверхность

Позволить себе воплотить в жизнь могут только счастливые обладатели кухни внушительных размеров.



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Домашняя библиотека

Современный человек все реже обращается к чтению бумажных книг. Но богачи, как и раньше, любят держать дома огромные библиотеки.



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Винный шкаф

На первый взгляд, приобретение такой вещи кажется расточительством. С другой стороны, если вы владеете большой коллекцией дорогих вин с многолетней выдержкой, то расточительством было бы хранить их в ненадлежащих условиях.



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Подставка для зонтов

Даже привычные аксессуары для дома подбираются с той же тщательностью, что и произведения искусства. Да и стоимость их зачастую не меньше.



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Роскошный аквариум

Любоваться рыбками, плавающими в аквариуме нравится всем. Но вот удерживать дома собственный миниокеанариум позволить себе могут не все.



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Домашний бар

Большой запас алкогольных напитков и множество приспособлений для приготовления коктейлей позволят чувствовать себя уверенно перед гостями.



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Мрамор в ванной

Такая роскошь, как мраморная раковина, по карману только богатым людям.



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