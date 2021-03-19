Смакова горілка з'явилась на ринку лише близько 30 років тому, а вже сьогодні приголомшлива різноманітність її смаків вражає. Чому вона знову у центрі уваги – розповідаємо у нашому матеріалі.

Згідно з даними американської організації з аналітики ринку IRI, популярність смакової горілки в світі зростає швидше, ніж звичайної. На українському ринку спостерігається схожа тенденція: з 2017 по 2020 роки тренд продажу смакової горілки демонстрував стабільне зростання.

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Водночас в Україні збільшується попит на імпортну смакову горілку. Беззаперечним лідером серед імпортних смакових горілок в Україні виступає польський бренд Zubrowka, який з 2016 року зберігає висхідну динаміку, щорічно нарощуючи об’єми продажу.

Повернення до натуральності

З часу свого надходження у продаж горілка пройшла низку трансформацій: від нейтрального міцного алкоголю до палітри смаків, які іноді перевершували будь-яку уяву, як-от горілка з ароматом бекону чи тютюну.

Однак сьогодні алкогольна галузь переживає новий етап. Зараз спостерігається загальний тренд на автентичність, оригінальне походження та натуральність алкоголю.

Zubrowka Rose / Фото facebook.com/ZubrowkaUA

На ринку алкогольних напоїв відбувається повернення до звичних, традиційних і природних смаків та ароматів. Тому смакова горілка знову опинилась у центрі уваги. Насамперед у ній менше цукру, ніж в інших міцних напоях, що відповідає глобальному тренду на здоровий спосіб життя. А також вона надає більше варіацій та можливостей міксування, що створює простір для оригінальних поєднань.

На ці зміни активно реагують світові виробники алкоголю. Вони створюють нові лінійки смакових горілок, застосовуючи ароматичні інновації. Наприклад, відомий бренд алкогольних настоянок Zubrowka пропонує споживачам широкий асортимент напоїв з натуральними есенціями із квітів, трав, ягід та фруктів.

Справжність – синонім Zubrowka

Zubrowka експортують у більше ніж 80 країн світу, зокрема й в Україну. За даними журналу IMPACT, вона є третім горілчаним брендом у світі. Zubrowka цінується як серед простих споживачів, так й серед професіоналів.

Таємниця її популярності криється у натуральних складниках та особливостях виробництва. Усі інгредієнти для майбутнього напою збирають в екологічно чистих лісах Біловезької Пущі.

Zubrowka Bison Grass / Фото facebook.com/ZubrowkaUA

У процесі виробництва використовуються лише високоякісні спирти з відбірних зерен.

Спирт переганяють через ректифікаційні колони з мідними елементами, щоб він був бездоганно чистим. Процес очищення відбувається у декілька етапів.

Після цього його змішують з природно демінералізованою джерельною водою. У процесі виробництва міцність алкоголю може знижуватись до 29-37 градусів.

Далі додають заздалегідь приготовані есенції (наприклад, есенції з трав, ягід, квітів та прянощів).

У пляшки вкладають стебло трави зубрів / Фото Zubrowka

Насамкінець напій проходить процес фільтрації, після чого він готовий до споживання.

Zubrowka – знахідка для коктейлів

Смакові горілки Zubrowka – ароматні, натуральні, смачні, з приємними свіжими нотками ягідно-фруктових та трав'яних есенцій. Це чудовий вибір для будь-якого коктейлю.

Насамперед смакова горілка відрізняється від інших міцних напоїв для приготування коктейлів тим, що вона надає коктейлю різноманітних оригінальних смакових відтінків: натуральних трав’яних, свіжих фруктових чи яскравих ягідних. Горілка – доступна класична основа для приготування більшості відомих коктейлів. Саме горілка у складі коктейлю дозволяє розкрити глибину смаку коктейлю та підкреслити неповторність міксу компонентів.

Ще однією перевагою смакової горілки є те, що з нею будь-який коктейль легко приготувати вдома: слід лише додати газовану воду, тонік, сік чи інші слабоалкогольні напої, улюблені фрукти, прянощі та лід, – і смачний коктейль готовий. Її можна поєднати з чим завгодно, оскільки у неї багато різноманітних смаків: ягідні, фруктові, трав'яні.

Коктейль на основі Zubrowka / Фото facebook.com/ZubrowkaUA

Насамкінець багатогранність робить її ідеальною для міксології. Бармени часто використовують Zubrowka для створення оригінальних коктейлів, як-от "Шарлотка" на основі Zubrowka Bison Grass чи "Зуброні" на основі Zubrowka Zlota.

Уже понад 11 років поспіль Zubrowka є володарем найпрестижніших нагород та титулів на таких відомих міжнародних конкурсах, як International Wine and Spirit Competition, The Spirits Business Vodka Masters, Фаворит Успіху.

Zubrowka є володарем найпрестижніших нагород / Фото facebook.com/ZubrowkaUA

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Завдяки невпинному розвитку, Zubrowka не лише відповідає викликам сучасності, а й навіть випереджає світові алкогольні тенденції. Бренд постійно дбає про якість своєї продукції, дотримуючись найвищих стандартів виробництва. Саме тому сьогодні Zubrowka – це один із найпопулярніших виробників настоянок не лише в Україні, але й у всьому світі.

Отож, якщо ви надумали приєднатись до світових трендів та скуштувати щось справді унікальне, обирайте алкоголь з екологічно чистих природних складників без штучних домішок. Спробуйте заміксувати коктейлі для себе та друзів із Zubrowka, і ви відчуєте нову грань смаків улюбленого напою.