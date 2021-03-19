Вкусовая водка появилась на рынке всего около 30 лет назад, а уже сегодня потрясающее разнообразие ее вкусов впечатляет. Почему она снова в центре внимания – рассказываем в нашем материале.

Согласно данным американской организации по аналитике рынка IRI, популярность вкусовой водки в мире растет быстрее, чем обычной. На украинском рынке наблюдается схожая тенденция: с 2017 по 2020 годы тренд продажи вкусовой водки демонстрировал стабильный рост.

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В то же время в Украине увеличивается спрос на импортную вкусовую водку. Безоговорочным лидером среди импортных вкусовых водок в Украине выступает польский бренд Zubrowka, который с 2016 года сохраняет восходящую динамику, ежегодно наращивая объемы продаж.

Возвращение к натуральности

С момента своего поступления в продажу водка прошла ряд трансформаций: от нейтрального крепкого алкоголя до палитры вкусов, которые иногда превосходили воображение, например водка с ароматом бекона или табака.

Однако сегодня алкогольная отрасль переживает новый этап. Сейчас наблюдается общий тренд на аутентичность , оригинальное происхождение и натуральность алкоголя.



Zubrowka Rose / Фото facebook.com/ZubrowkaUA

На рынке алкогольных напитков происходит возврат к привычным, традиционным и природным вкусам и ароматам. Поэтому вкусовая водка снова оказалась в центре внимания. Прежде всего в ней меньше сахара, чем в других крепких напитках, что соответствует глобальному тренду на здоровый образ жизни. А также она предоставляет больше вариаций и возможностей микширования, что создает пространство для оригинальных сочетаний.

На эти изменения активно реагируют мировые производители алкоголя. Они создают новые линейки вкусовых водок, применяя ароматические инновации. Например, известный бренд алкогольных настоек Zubrowka предлагает потребителям широкий ассортимент напитков с натуральными эссенциями из цветов, трав, ягод и фруктов.

Подлинность – синоним Zubrowka

Zubrowka экспортируют в более 80 стран мира, в том числе и в Украину. По данным журнала IMPACT, она является третьим водочным брендом в мире. Zubrowka ценится как среди простых потребителей, так и среди профессионалов.

Тайна ее популярности кроется в натуральных составляющих и особенностях производства. Все ингредиенты для будущего напитка собирают в экологически чистых лесах Беловежской Пущи.



Zubrowka Bison Grass / Фото facebook.com/ZubrowkaUA

В процессе производства используются только высококачественные спирты из отборных зерен.

Спирт перегоняют через ректификационные колонны с медными элементами, чтобы он был безупречно чистым. Процесс очистки происходит в несколько этапов.

После этого его смешивают с естественно деминерализованной родниковой водой. В процессе производства прочность алкоголя может снижаться до 29-37 градусов.

Далее добавляют заранее приготовленные эссенции (например, эссенции из трав, ягод, цветов и пряностей).



В бутылки вкладывают стебель травы зубров / Фото Zubrowka

Наконец напиток проходит процесс фильтрации, после чего он готов к употреблению.

Zubrowka – находка для коктейлей

Вкусовые водки Zubrowka – ароматные, натуральные, вкусные, с приятными свежими нотками ягодно-фруктовых и травяных эссенций. Это отличный выбор для любого коктейля.

Прежде всего вкусовая водка отличается от других крепких напитков для приготовления коктейлей тем, что она добавляет коктейлю различных оригинальных вкусовых оттенков: натуральных травяных, свежих фруктовых или ярких ягодных. Водка – доступная классическая основа для приготовления большинства известных коктейлей. Именно водка в составе коктейля позволяет раскрыть глубину вкуса коктейля и подчеркнуть неповторимость микса компонентов.

Еще одним преимуществом вкусовой водки является то, что с ней любой коктейль легко приготовить дома: нужно лишь добавить газированную воду, тоник, сок или другие слабоалкогольные напитки, любимые фрукты, пряности и лед – и вкусный коктейль готов. Ее можно сочетать с чем угодно, поскольку у нее много различных вкусов: ягодные, фруктовые, травяные.



Коктейль на основе Zubrowka / Фото facebook.com/ZubrowkaUA

Наконец многогранность делает ее идеальной для миксологии. Бармены часто используют Zubrowka для создания оригинальных коктейлей, как "Шарлотка" на основе Zubrowka Bison Grass или "Зуброни" на основе Zubrowka Zlota.

Уже более 11 лет подряд Zubrowka является обладателем самых престижных наград и титулов на таких известных международных конкурсах, как International Wine and Spirit Competition, The Spirits Business Vodka Masters, Фаворит Успеха.



Zubrowka является обладателем самых престижных наград / Фото facebook.com/ZubrowkaUA

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Благодаря неустанному развитию, Zubrowka не только отвечает вызовам современности, но даже опережает мировые алкогольные тенденции. Бренд постоянно заботится о качестве своей продукции, соблюдая высокие стандарты производства. Именно поэтому сегодня Zubrowka – это один из самых популярных производителей настоек не только в Украине, но и во всем мире.

Итак, если вы решили присоединиться к мировым трендам и попробовать что-то действительно уникальное, выбирайте алкоголь из экологически чистых природных компонентов без искусственных добавок. Попробуйте замиксовать коктейли для себя и друзей с Zubrowka, и вы почувствуете новую грань вкусов любимого напитка.