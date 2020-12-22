Ситуація з пандемією коронавірусу та "гора" справ не допомагають підтримувати хороший настрій на роботі. Навіть улюблена справа не викликає інтерес, все це може бути симптомами емоційного вигоряння.

Тому Ідеї 24 підготували поради, як потурбуватися про себе та емоційно не вигоріти.

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Влаштовуйте перерви

Навіть кількахвилинний відпочинок під час робочого процесу допомагає підняти продуктивність у кілька разів.



Хвилинка релаксу допоможе вам у будь-якому випадку / Фото pixabay

Мисліть позитивно

Візьміть собі за правило, наприкінці робочого дня відмовитись від звички злитись на колег чи керівництво, адже краще згадувати хороші моменти, а не зациклюватись на негативі.

Зменште кількість стимуляторів бадьорості

Часте вживання кави у великій кількості, солодощів та енергетиків точно не допоможуть почуватись краще, а от прогулянка та йога – можуть врятувати.



Фізичні вправи триматимуть вас у тонусі / Фото pixabay

Спілкуйтесь з колегами

Підтримуйте у колективі один одного, тоді й ефективність збільшується. А також у приємній атмосфері легко працювати.



Спілкування зближує людей / Фото pixabay

Головне розуміти, що не можна засипати себе роботою лише для того, щоб тікати від світу. Справжнє життя існує і за межами офісів.