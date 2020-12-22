Не перегореть бы: как не возненавидеть свою работу
Ситуация с пандемией коронавируса и "гора" дел не помогают поддерживать хорошее настроение на работе. Даже любимое дело не вызывает интерес, все это может быть симптомами эмоционального выгорания.
Поэтому Идеи 24 подготовили советы, как позаботиться о себе и эмоционально не выгореть.
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Устраивайте перерывы
Даже несколькоминутный отдых во время рабочего процесса помогает поднять производительность в несколько раз.
Минутка релакса поможет вам в любом случае / Фото pixabay
Мыслите позитивно
Возьмите себе за правило, в конце рабочего дня отказаться от привычки злиться на коллег или руководство, ведь лучше вспоминать хорошие моменты, а не зацикливаться на негативе.
Уменьшите количество стимуляторов бодрости
Частое употребление кофе в большом количестве, сладостей и энергетиков точно не помогут чувствовать себя лучше, а вот прогулка и йога – могут спасти.
Физические упражнения будут держать вас в тонусе / Фото pixabay
Общайтесь с коллегами
Поддерживайте в коллективе друг друга, тогда и эффективность увеличится. Также в приятной атмосфере легче работать.
Общение сближает людей / Фото pixabay
Главное понимать, что нельзя засыпать себя работой только для того, чтобы бежать от мира. Настоящая жизнь существует и за пределами офисов.
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