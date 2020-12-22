Ситуация с пандемией коронавируса и "гора" дел не помогают поддерживать хорошее настроение на работе. Даже любимое дело не вызывает интерес, все это может быть симптомами эмоционального выгорания.

Поэтому Идеи 24 подготовили советы, как позаботиться о себе и эмоционально не выгореть.

Читайте также: 5 секретов, которые помогут работать меньше, но успевать больше

Устраивайте перерывы

Даже несколькоминутный отдых во время рабочего процесса помогает поднять производительность в несколько раз.



Минутка релакса поможет вам в любом случае / Фото pixabay

Мыслите позитивно

Возьмите себе за правило, в конце рабочего дня отказаться от привычки злиться на коллег или руководство, ведь лучше вспоминать хорошие моменты, а не зацикливаться на негативе.

Уменьшите количество стимуляторов бодрости

Частое употребление кофе в большом количестве, сладостей и энергетиков точно не помогут чувствовать себя лучше, а вот прогулка и йога – могут спасти.



Физические упражнения будут держать вас в тонусе / Фото pixabay

Общайтесь с коллегами

Поддерживайте в коллективе друг друга, тогда и эффективность увеличится. Также в приятной атмосфере легче работать.



Общение сближает людей / Фото pixabay

Главное понимать, что нельзя засыпать себя работой только для того, чтобы бежать от мира. Настоящая жизнь существует и за пределами офисов.