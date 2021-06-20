Ось ціла добірка апетитних вегетаріанських страв на грилі. Смачного вам пікніка!

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Соєве м'ясо

Соєве м'ясо відваріть – і отримаєте соковитий і м'який напівфабрикат для маринування. Замаринувати сою можна в рослинній олії, солі та спеціях. Спецій – не шкодувати. Соєве м'ясо прісне. Через кілька годин – на шампур.





Фото vegetarian barbecue

Сир без сичуга

Шматочки сиру обваляйте в спеціях і, нанизавши на шампур, намотайте на них смужки листкового дріжджового тіста.



Фото vegetarian barbecue

Печериці

Промиті гриби замаринуйте в олії, соєвому соусі й перці. Вже через 1 – 2 години можна розкладати на решітці та обсмажувати. Подавати з жирною сметаною.



Фото vegetarian barbecue

Кукурудза

Візьміть молоді качани, обмастіть розтопленим вершковим маслом з сіллю і спеціями – і на решітку барбекю.



Фото vegetarian barbecue

Секрет гарного настрою досить простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, взяти Zubrowka Rose, тонік, лід та разом заміксувати гарний настрій.

Овочі

Замариновані в олії й спеціях овочі (баклажани, перець, помідори, цукіні). Теж шашлик.



Фото vegetarian barbecue

Авокадо

Також на грилі можна підсмажити авокадо, змастивши шматочки оливковою олією, окропивши соком лайма і посоливши.



Фото vegetarian barbecue

Гарбуз

Очищений від шкірки, волокон і насіння гарбуз наріжте півкільцями. Натріть шматочки соусом з олії, солі й часнику. Запечіть по обидва боки.



Фото vegetarian barbecue

Ананаси

Ананас, очистьте від шкідливої ​​шкірки та поріжте на шматки довільної форми. Замаринуйте в цукрі та кориці. Пальчики оближете.



Фото vegetarian barbecue

Кавун

І ще одна смачна фруктова закуска. Почистьте кавун від насіння, наріжте трикутниками, змастіть маринадом з соку лайма, меду і рослинної олії. Запечіть на вугіллі.



Фото vegetarian barbecue