Ось ціла добірка апетитних вегетаріанських страв на грилі. Смачного вам пікніка!
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Соєве м'ясо
Соєве м'ясо відваріть – і отримаєте соковитий і м'який напівфабрикат для маринування. Замаринувати сою можна в рослинній олії, солі та спеціях. Спецій – не шкодувати. Соєве м'ясо прісне. Через кілька годин – на шампур.
Фото vegetarian barbecue
Сир без сичуга
Шматочки сиру обваляйте в спеціях і, нанизавши на шампур, намотайте на них смужки листкового дріжджового тіста.
Фото vegetarian barbecue
Печериці
Промиті гриби замаринуйте в олії, соєвому соусі й перці. Вже через 1 – 2 години можна розкладати на решітці та обсмажувати. Подавати з жирною сметаною.
Фото vegetarian barbecue
Кукурудза
Візьміть молоді качани, обмастіть розтопленим вершковим маслом з сіллю і спеціями – і на решітку барбекю.
Фото vegetarian barbecue
Овочі
Замариновані в олії й спеціях овочі (баклажани, перець, помідори, цукіні). Теж шашлик.
Фото vegetarian barbecue
Авокадо
Також на грилі можна підсмажити авокадо, змастивши шматочки оливковою олією, окропивши соком лайма і посоливши.
Фото vegetarian barbecue
Гарбуз
Очищений від шкірки, волокон і насіння гарбуз наріжте півкільцями. Натріть шматочки соусом з олії, солі й часнику. Запечіть по обидва боки.
Фото vegetarian barbecue
Ананаси
Ананас, очистьте від шкідливої шкірки та поріжте на шматки довільної форми. Замаринуйте в цукрі та кориці. Пальчики оближете.
Фото vegetarian barbecue
Кавун
І ще одна смачна фруктова закуска. Почистьте кавун від насіння, наріжте трикутниками, змастіть маринадом з соку лайма, меду і рослинної олії. Запечіть на вугіллі.
Фото vegetarian barbecue