Не кваптесь викидати старі книги: 9 лайфхаків, які прикрасять ваш інтер'єр

Домашні бібліотеки, що збиралися багатьма поколіннями поступово виходять із моди поступаючись місцем електронним зібранням. Паперові книжки займають багато місця й часто просто збирають порох. Тим часом є кілька способів подарувати їм нове життя.
Які ж саме – розповімо й покажемо просто зараз. Ви будете здивовані що з них може вийти.
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Схованка
Виріжте всередині "ящик", залишивши неушкодженою обкладинку і зберігайте в скриньці все найдорожче і найцінніше, те, що потрібно заховати від сторонніх очей і рук.
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Книжкова полиця
У виготовленні книжкової полиці є лише одна складність – її кріплення. Можна обійтися звичайними металевими куточками, а можна витратити час і вирізати куточки з книг за допомогою гострого ножа або болгарки.
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Світильник
Склавши з книг стопку і просвердливши по її центру наскрізний отвір отримаєте підставку для лампи. В наскрізну дірку протягніть проводи. Все, світильник готовий!
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Журнальний стіл
Стопка непотрібних книг – ось і всі матеріали для виготовлення дизайнерського столика. Один шматок ДСП – "фундамент" майбутнього столу. На базу складіть книги. Другий шматок фанери – стільниця. Ставиться на стопку книг і лакується.
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Горщик для квітів
Зі старої книги можна змайструвати горщик для квітів. Виріжте в книжці отвір відповідно до габаритів якої-небудь жерстяної банки. Поставивши банку в книгу, заповніть горщик ґрунтом і висадіть квіти.
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Сумка-книга
Дана сумочка стане родзинкою вашого лука. Виберіть найміцнішу і красиву обкладинку, доповніть її бічними частинами з текстилю або шкіри, прикріпіть ручки та застібку.
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Книжкове ліжко
Якщо на купівлю каркаса для ліжка грошей немає, виручать книги. Склейте їх між собою, наростивши висоту до смаку. Поставте зверху матрац – на добраніч!
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Дизайн спальні
У кожного ліжка має бути узголів'я. Тому можна "зробити" узголів'я з книг. Буде оригінально.
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Стильний пуф
Стопку журналів можна перетворити в стильний пуф. Помістіть на її "вершину" м'яку подушку, перев'яжіть ременем – і все, готово, користуйтеся.
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