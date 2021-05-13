Тож ми підкинемо вам кілька ідей застосування газет, які ви не збираєтеся зберігати для історії. Одні способи ви просто освіжите в пам'яті, а про деякі, можливо, дізнаєтеся вперше.

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Упаковка при переїзді

Щоб не привезти на нове місце проживання осколки з черепками, упакуйте тендітні речі й посуд в м'яті газети.



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Підтримка свіжості фруктів

Висока вологість в холодильнику – головна причина швидкого псування овочів і фруктів. Застеліть ящик газетами та міняйте їх регулярно, але не стеліть газети на полиці, вони будуть заважати циркуляції повітря.



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Сушка взуття

Будь-яке взуття від вологи деформується. Але ніколи не піддавайтеся спокусі висушити його швидко – на батареї або біля обігрівача. Наповніть мокре взуття сухими газетами. Міняйте газети в міру їх промокання. Так можна висушити й не пошкодити найпримхливіше взуття.



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Подарункова упаковка

Упакуйте в газету коробку з подарунком та обв'яжіть подарунок красивим шнурком або просто мотузкою.



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Чистка скла

Мити вікна можна чим завгодно – оцтом, горілкою або спеціальним засобом. Протирати й полірувати вікна найкраще сухою зім'ятою газетою.



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Підстилка для сміттєвого відра

Постеліть газету на дно відра для сміття, вона вбере всіляку вологу зі сміття і неприємні запахи, до того ж не дасть вашому сміттєвому відру сильно забруднитися.



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Підстилка для мокрого взуття

На вулиці сніг і дощ, а у вас зовсім немає настрою мити підлогу по 50 разів на день? Постеліть в передпокої газети – це позбавить вашу підлогу від зайвого бруду, а вас від зайвої роботи.



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Дезодорація місткостей

Щоб позбутися запаху минулих страв, покладіть в ланч-бокс зім'яту газету і закрийте контейнер щільною кришкою. Газета позбавить місткість від різкого запаху вчорашньої їжі.



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Збирання битого скла

Якщо склянка розбилася на друзки, газета допоможе зібрати дрібні скалки. Намочіть газету й розстеліть її по поверхні з битим склом.



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