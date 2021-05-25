Які ж саме – розповімо й покажемо просто зараз. Ви будете здивовані що з них може вийти.

Читайте також Не поспішайте викидати газети: 9 корисних способів, як їх використати у побуті

Схованка

Виріжте всередині "ящик", залишивши неушкодженою обкладинку і зберігайте в скриньці все найдорожче і найцінніше, те, що потрібно заховати від сторонніх очей і рук.


Фото pinterest

Книжкова полиця

У виготовленні книжкової полиці є лише одна складність – її кріплення. Можна обійтися звичайними металевими куточками, а можна витратити час і вирізати куточки з книг за допомогою гострого ножа або болгарки.

Книжкова полиця
Фото pinterest

Світильник

Склавши з книг стопку і просвердливши по її центру наскрізний отвір отримаєте підставку для лампи. В наскрізну дірку протягніть проводи. Все, світильник готовий!

Світильник
Фото pinterest

Журнальний стіл

Стопка непотрібних книг – ось і всі матеріали для виготовлення дизайнерського столика. Один шматок ДСП – "фундамент" майбутнього столу. На базу складіть книги. Другий шматок фанери – стільниця. Ставиться на стопку книг і лакується.

Журнальний столик
Фото pinterest

Горщик для квітів

Зі старої книги можна змайструвати горщик для квітів. Виріжте в книжці отвір відповідно до габаритів якої-небудь жерстяної банки. Поставивши банку в книгу, заповніть горщик ґрунтом і висадіть квіти.

Горщик для квітів
Фото pinterest

Сумка-книга

Дана сумочка стане родзинкою вашого лука. Виберіть найміцнішу і красиву обкладинку, доповніть її бічними частинами з текстилю або шкіри, прикріпіть ручки та застібку.

Сумка-книга
Фото pinterest

Книжкове ліжко

Якщо на купівлю каркаса для ліжка грошей немає, виручать книги. Склейте їх між собою, наростивши висоту до смаку. Поставте зверху матрац – на добраніч!


Фото pinterest

Дизайн спальні

У кожного ліжка має бути узголів'я. Тому можна "зробити" узголів'я з книг. Буде оригінально.

Дизайн спальні
Фото pinterest

Стильний пуф

Стопку журналів можна перетворити в стильний пуф. Помістіть на її "вершину" м'яку подушку, перев'яжіть ременем – і все, готово, користуйтеся.

стильний пуф
Фото pinterest