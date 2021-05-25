Какие именно – расскажем и покажем прямо сейчас. Вы будете удивлены, что из них может получиться.
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Тайник
Вырежьте внутри "ящик", оставив неповрежденной обложку, и храните в ящике все самое дорогое и ценное, то, что нужно спрятать от посторонних глаз и рук.
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Книжная полка
В изготовлении книжной полки есть только одна сложность – ее крепления. Можно обойтись обычными металлическими уголками, а можно потратить время и вырезать уголки из книг с помощью острого ножа или болгарки.
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Светильник
Сложив из книг стопку и просверлив по ее центру сквозное отверстие, приобретете подставку для лампы. В сквозную дыру протяните провода. Все, светильник готов!
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Журнальный стол
Стопка ненужных книг – вот и все материалы для изготовления дизайнерского столика. Один кусок ДСП – "фундамент" будущего стола. На базу сложите книги. Второй кусок фанеры – столешница. Ставится на стопку книг и лакируется.
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Цветочный горшок
Из старой книги можно смастерить горшок для цветов. Вырежьте в книге отверстие, соизмеримое с габаритами какой-либо жестяной банки. Поставив банку в книгу заполните горшок почвой, и высадите цветы.
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Сумка-книга
Данная сумочка станет изюминкой вашего лука. Выберите самую крепкую и красивую обложку, дополните ее боковыми частями из текстиля или кожи, прикрепите ручки и застежку.
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Книжная кровать
Если на покупку каркаса для кровати денег, выручат книги. Склейте их между собой, нарастив высоту по вкусу. Поставьте сверху матрас – спокойной ночи!
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Дизайн спальни
У каждой кровати должно быть изголовье. Поэтому можно "сделать" изголовье из книг. Будет оригинально.
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Стильный пуф
Стопку журналов можно превратить в стильный пуф. Поместите на ее "вершину" мягкую подушку, перевяжите ремнем – и все, готово, пользуйтесь.
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