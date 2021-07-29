Не чекайте серпня: як заморозити кавун та що з нього приготувати влітку
Джерело:24 канал
Ви мабуть не раз задумувались про те, як чудово було б їсти кавун не лише влітку. На щастя, його можна заморозити, як інші ягоди.
Пропонуємо вам не чекати весь рік до серпня, щоб поласувати смачним кавуном, та заморозити його. А для сезонного періоду Ідеї 24 підготували список десертів, які можна приготувати з цією ягодою.
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Як заморозити кавун
Ви зможете смакувати кавун навіть взимку / Фото Pinterest
Крок 1.
Ретельно промийте кавун під водою та витріть насухо за допомогою паперових рушників. Розділіть його на 4 частини, зріжте шкірку і поріжте на такі кусочки, які вам буде зручно заморожувати. Після цього витягніть усі кісточки.
Крок 2.
Розкладіть шматочки на великій формі так, щоб вони не торкалися один одного, та помістіть у морозильну камеру на кілька годин.
Крок 3.
Витягніть форму з морозилки та перекладіть кавун у пакет чи пластиковий контейнер. Не забудьте прикріпити наліпку з датою заморозки. Зберігати кавун у морозильній камері можна 8 – 12 місяців при температурі -18 градусів.
Перед тим, як їсти ягоду, витягніть кілька шматочків з морозилки та поставте у холодильник.Створіть для друзів несподіванку, влаштуйте вечір теплих спогадів та найкращих вражень. А для настрою приготуйте смачні коктейлі із Soplica – незабутній вечір вам гарантований.
Що приготувати з кавуна
Взимку смакувати кавун ніколи не буде нудно. Проте влітку, коли сезон цих ягід триває, хочеться вигадувати щось цікаве. Тому ми вирішили поділитись з вами рецептами десертів, які можна приготувати з кавуна.
Кавуновий шербет
Заморожений десерт з кавуна / Фото Pexels
Інгредієнти:
- 2 кілограми почищеного кавуна;
- 2 столові ложки цукру;
- сік з 3 лаймів;
- 3 столові ложки білого рому;
- дрібка солі, листя м'яти.
Спосіб приготування:
Крок 1. Шматки кавуна, цукор, сік лайма і ром перетворіть у блендері на пюре. Додайте м'яту і продовжуйте, поки вона теж не буде подрібнена.
Крок 2. Перекиньте суміш у пластиковий контейнер і поставте у морозильну камеру на кілька годин, при цьому ретельно перемішуючи кожну годину ложкою або міксером. Для повноцінного заморожування знадобиться 6 – 8 годин.
Молочно-кавуновий коктейль
У молочний коктейль можна додати кавун / Фото Pexels
Перед приготуванням необхідно заморозити кавун. Для цього наріжте його невеликими шматочками та покладіть на пергаментний папір.
Інгредієнти:
- шматки замороженого кавуна;
- 1 стакан молока;
- 2 столові ложки цукру.
Спосіб приготування:
Помістіть всі інгредієнти у блендер і добре збийте до консистенції коктейлю.
Кавунова вода
Солодкий літній напій приготувати дуже легко / Фото Pexels
Інгредієнти:
- пів кавуна;
- 4 склянки води;
- свіжа м'ята;
- сік половини лайма;
- 3 столові ложки цукру або меду.
Спосіб приготування:
Крок 1. Змішайте у блендері кавуновий м'якуш, очищену від шкірки та кісточок, воду, цукор та м'яту.
Крок 2. Процідіть суміш через сито, додайте сік лайма та охолодіть перед подачею.
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Кавуново-апельсинове смузі
Це смузі дуже смачне та корисне / Фото Pexels
Інгредієнти:
- шматки кавуна без кісточок;
- 1 склянка льоду;
- пів склянки апельсинового соку;
- чорний перець.
Спосіб приготування:
Крок 1. Нарізаємо кавун невеликим шматками та очищуємо його від кісточок.
Крок 2. Додаємо у блендер скибки кавуна, апельсиновий сік, перець та лід. Можна також додати меду, щоб напій вийшов солодким.