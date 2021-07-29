Предлагаем вам не ждать целый год до августа, чтобы полакомиться вкусным арбузом, и заморозить его. А для сезонного периода Идеи 24 подготовили список десертов, которые можно приготовить из этой ягодой.

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Как заморозить арбуз



Вы сможете смаковать арбуз даже зимой / Фото Pinterest

Шаг 1.

Тщательно промойте арбуз под водой и вытрите насухо с помощью бумажных полотенец. Разделите его на 4 части, срежьте кожуру и порежьте на такие кусочки, которые вам будет удобно замораживать. После этого извлеките косточки.

Шаг 2.

Разложите кусочки на большой форме так, чтобы они не касались друг друга, и поместите в морозильную камеру на несколько часов.

Шаг 3.

Вытяните форму из морозилки и переложите арбуз в пакет или пластиковый контейнер. Не забудьте прикрепить наклейку с датой заморозки. Хранить арбуз в морозильной камере можно 8 – 12 месяцев при температуре -18 градусов.

Перед тем, как есть ягоду, вытяните несколько кусочков из морозилки и поставьте в холодильник.

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Что приготовить из арбуза

Зимой смаковать арбуз никогда не будет скучно. Однако летом, когда сезон этих ягод длится , хочется придумывать что-то интересное. Поэтому мы решили поделиться с вами рецептами десертов, которые можно приготовить из арбуза.

Арбузный шербет



Замороженный десерт из арбуза / Фото Pexels

Ингредиенты:

2 килограмма почищенного арбуза;

2 столовые ложки сахара,

сок из 3 лаймов;

3 столовые ложки белого рома;

щепотка соли, листья мяты.

Способ приготовления:

Шаг 1. Куски арбуза, сахар, сок лайма и ром превратите в блендере в пюре. Добавьте мяту и продолжайте, пока она тоже не будет измельченная.

Шаг 2. Перекиньте смесь в пластиковый контейнер и поставьте в морозильную камеру на несколько часов, при этом тщательно перемешивая каждый час ложкой или миксером. Для полноценного замораживания понадобится 6 – 8 часов.

Молочно-арбузный коктейль



В молочный коктейль можно добавить арбуз / Фото Pexels

Перед приготовлением необходимо заморозить арбуз. Для этого нарежьте его небольшими кусочками и положите на пергаментную бумагу.

Ингредиенты:

куски замороженного арбуза;

1 стакан молока

2 столовые ложки сахара.

Способ приготовления:

Поместите все ингредиенты в блендер и хорошо взбейте до консистенции коктейля.

Арбузная вода



Сладкий летний напиток приготовить очень легко / Фото Pexels

Ингредиенты:

пол арбуза;

4 стакана воды;

свежая мята

сок половины лайма;

3 столовые ложки сахара или меда.

Способ приготовления:

Шаг 1. Смешайте в блендере арбузную мякоть, очищенную от кожуры и косточек, воду, сахар и мяту.

Шаг 2. Процедите смесь через сито, добавьте сок лайма и охладите перед подачей.

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Арбузно-апельсиновое смузи



Это смузи очень вкусное и полезное / Фото Pexels

Ингредиенты:

куски арбуза без косточек;

1 стакан льда;

пол стакана апельсинового сока;

черный перец.

Способ приготовления:

Шаг 1. Нарезаем арбуз небольшим кусками и очищаем его от косточек.