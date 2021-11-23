Ідеальні поєднання овочів, круп та спецій роблять супи смачними, ароматними та ситними. Тож сьогодні ми вирішили поділитися рецептом супу, який ніколи не проїсться. Для приготування вам знадобиться мінімальний набір продуктів, які є у кожному холодильнику.

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Рецепт овочевого супу нашвидкуруч

Інгредієнти:

горошок – 200 грамів;

кукурудза – 200 грамів;

перець болгарський – 100 грамів;

стручкова квасоля – 200 грамів;

картопля – 100 грамів;

гриби – 150 грамів;

яйця 2 – 3 штуки;

Свіжий кріп – для аромату.

Лайфхак, який спростить вам життя: усі інгредієнти можуть бути замороженими. Суп від цього не стане менш смачним.

Спосіб приготування:

Поставте кип'ятити каструлю з водою (3 літри). Тим часом обсмажте на сковорідці гриби. Додайте усі заморожені інгредієнти одночасно та варіть 15 – 20 хвилин. Розбийте яйця у миску та збийте їх. Тоді вилийте у каструлю, швидко розмішуючи при цьому виделкою. Додайте зелень та варіть ще 5 – 10 хвилин.

Смачного!

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Найпростіший овочевий суп / Фото instagram

Текст публікації Олі Усенко:

Найшвидший овочевий супчик без попередньої підготовки. Цей овочевий суп робимо з майже всього замороженого, у мене були:

горошок 200 г

кукурудза 200 г

перець болгарський 100 г

стручкова квасоля 200 г

картоплі 100 г

гриби 150 г

яйця 2-3 шт

для смаку ще поклала свіжий кріп

Рецепт простий:

Гриби обсмажити на оливковій олії.

Налити 3 літри води (я беру з чайника окріп).

Додати всі заморожені інгредієнти одночасно.

Проварити хвилин 15-20

Додати зелень.

Розбити яйця в місткість і збити їх.

Влити яйця швидко розмішуючи їх вилкою в супі.

Проварити ще 5 хвилин.