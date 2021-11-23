Идеальные сочетания овощей, круп и специй делают супы вкусными, ароматными и сытными. Сегодня мы решили поделиться рецептом супа, который никогда не проестся. Для приготовления вам понадобится минимальный набор продуктов, которые есть в каждом холодильнике.
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Рецепт овощного супа на скорую руку
Ингредиенты:
- горошек – 200 граммов;
- кукуруза – 200 граммов;
- перец болгарский – 100 граммов;
- стручковая фасоль – 200 граммов;
- картофель – 100 граммов;
- грибы – 150 граммов;
- яйца 2 – 3 штуки;
- Свежий укроп – для аромата.
Способ приготовления:
- Поставьте кипятить кастрюлю с водой (3 литра).
- Тем временем обжарьте на сковороде грибы.
- Добавьте все замороженные ингредиенты одновременно и варите 15 – 20 минут.
- Разбейте яйца в миску и взбейте. Тогда вылейте в кастрюлю, быстро размешивая вилкой.
- Добавьте зелень и варите еще 5 – 10 минут.
Приятного аппетита!
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Самый простой овощной суп / Фото instagram
Текст публикации Оли Усенко:
Самый быстрый овощной супчик без предварительной подготовки. Этот овощной суп делаем из почти всего замороженного, у меня были:
горошек 200 г
кукуруза 200 г
перец болгарский 100 г
стручковая фасоль 200 г
картофеля 100 г
грибы 150 г
яйца 2-3 шт
по вкусу еще положила свежий укроп
Рецепт простой:
Грибы обжарить на оливковом масле.
Налить 3 литра воды (я беру из кипяточного чайника).
Добавить все замороженные ингредиенты одновременно.
Проварить минут 15-20
Добавить зелень.
Разбить яйца в емкость и взбить их.
Влить яйца быстро размешивая их вилкой в супе.
Проварить еще 5 минут.