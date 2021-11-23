Идеальные сочетания овощей, круп и специй делают супы вкусными, ароматными и сытными. Сегодня мы решили поделиться рецептом супа, который никогда не проестся. Для приготовления вам понадобится минимальный набор продуктов, которые есть в каждом холодильнике.

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Рецепт овощного супа на скорую руку

Ингредиенты:

  • горошек – 200 граммов;
  • кукуруза – 200 граммов;
  • перец болгарский – 100 граммов;
  • стручковая фасоль – 200 граммов;
  • картофель – 100 граммов;
  • грибы – 150 граммов;
  • яйца 2 – 3 штуки;
  • Свежий укроп – для аромата.

Способ приготовления:

  1. Поставьте кипятить кастрюлю с водой (3 литра).
  2. Тем временем обжарьте на сковороде грибы.
  3. Добавьте все замороженные ингредиенты одновременно и варите 15 20 минут.
  4. Разбейте яйца в миску и взбейте. Тогда вылейте в кастрюлю, быстро размешивая вилкой.
  5. Добавьте зелень и варите еще 5 10 минут.

Приятного аппетита!

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Самый простой овощной суп
Самый простой овощной суп / Фото instagram

Текст публикации Оли Усенко:

Самый быстрый овощной супчик без предварительной подготовки. Этот овощной суп делаем из почти всего замороженного, у меня были:

горошек 200 г
кукуруза 200 г
перец болгарский 100 г
стручковая фасоль 200 г
картофеля 100 г
грибы 150 г
яйца 2-3 шт
по вкусу еще положила свежий укроп

Рецепт простой:

Грибы обжарить на оливковом масле.
Налить 3 литра воды (я беру из кипяточного чайника).
Добавить все замороженные ингредиенты одновременно.
Проварить минут 15-20
Добавить зелень.
Разбить яйца в емкость и взбить их.
Влить яйца быстро размешивая их вилкой в ​​супе.
Проварить еще 5 минут.