Будь-який обгін на дорозі є справою важливою та відповідальною, яка потребує високого рівня пильності та дотримання правил дорожнього руху. Але, як показує практика, навіть водії зі стажем допускають помилки, які можуть коштувати життя.

Нині водії занадто самовпевнені та дозволяють собі порушувати правила дорожнього руху, обганяти не просто автомобіль, а навіть фуру. І швидше за все в цей момент вони не думають про наслідки. Тому ми вам розповім, які ж найпопулярніші помилки водіїв при обгоні вантажівки.

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Не дивитися по боках

Перш ніж зробити якийсь маневр, потрібно глянути не тільки що робиться попереду, а ще й по боках. Але чомусь автомобілісти забувають це зробити. Може так вийти, що прямо в цей момент позаду вас автомобіль вже почав здійснювати обгін. Тому, перед тим як виконувати маневр, потрібно переконатися в тому, що все чисто і спереду, і ззаду, і збоку.



Фото avtosreda

Їхати занадто близько до фури

Найголовніша та найстрашніша помилка. Є велика категорія водіїв, які туляться до фури перед тим, як зробити обгін. Робити так точно не варто, тому, що подібне зближення радикально скорочує огляд. Відповідно без гарного огляду водій може вискочити прямо назустріч автомобілю, який їде по зустрічній смузі.





Фото auto

Занадто довгий шлях для обгону

Не варто намагатися обігнати довгий потік автомобілів. Швидше за все спроба об'їхати його всього закінчиться вкрай сумно. Потрібно реально оцінювати свої здібності.



Фото avtosreda

Бути занадто впевненим у собі

Не слід намагатися обганяти, коли немає повної впевненості в тому, що машина зможе впоратися за короткий проміжок часу з задуманим маневром. У першу чергу це стосується власників не надто продуктивних авто, які не зможуть продемонструвати чудеса швидкості, навіть втиснувши педаль газу в підлогу.



Фото auto

Поворот не в ту сторону

Припустимо, на зустріч мчить автомобіль. Що робити в такій ситуації? Неправильним рішенням буде спроба з'їхати на зустрічне узбіччя, бо саме туди буде звертати автомобіль, що їде на зустріч. Найкраще, що можна зробити – виконати екстрене гальмування і спробувати повернутися у свій потік.



Фото avtosreda