Любой обгон на дороге является делом важным и ответственным, которое требует высокого уровня бдительности и соблюдения правил дорожного движения. Но, как показывает практика, даже водители со стажем допускают ошибки, которые могут стоить жизни.

Сейчас водители слишком самоуверенны и позволяют себе нарушать правила дорожного движения, обгонять не просто автомобиль, а даже фуру. И скорее всего в этот момент они не думают о последствиях. Поэтому мы вам расскажем, какие же самые популярные ошибки водителей при обгоне грузовика.

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Не смотреть по сторонам

Прежде чем сделать какой-то манёвр, нужно взглянуть не только что делается впереди, но и по бокам. Но почему-то автомобилисты забывают это делать. Может так получиться, что прямо в этот момент позади вас автомобиль уже начал совершать обгон. Поэтому, перед тем как выполнять манёвр, нужно убедиться в том, что все чисто и спереди, и сзади, и сбоку.



Фото avtosreda

Ехать слишком близко к фуре

Самая и страшная ошибка. Есть большая категория водителей, которые прижимаются к фуре перед тем, как совершить обгон. Делать так точно не стоит, потому что подобное сближение радикально сокращает обзор. Соответственно без хорошего обзора водитель может выскочить прямо навстречу автомобилю, который едет по встречной полосе.



Фото auto

Слишком длинный путь для обгона

Не стоит пытаться обогнать длинный поток автомобилей. Скорее всего, попытка объехать его всего закончится крайне печально. Нужно реально оценивать свои способности.



Фото avtosreda

Быть слишком уверенным в себе

Не следует пытаться обгонять, когда нет полной уверенности в том, что машина сможет справиться за короткий промежуток времени с задуманным маневром. В первую очередь это касается владельцев не слишком производительных авто, которые не смогут продемонстрировать чудеса скорости, даже вдавив педаль газа в пол.



Фото auto

Поворот не в ту сторону

Допустим, на встречу несется автомобиль. Что делать в такой ситуации? Неправильным решением будет попытка съехать на встречную обочину, так как именно туда будет сворачивать автомобиль, который едет на встречу. Лучшее, что можно сделать – выполнить экстренное торможение и попытаться вернуться в свой поток.



Фото avtosreda